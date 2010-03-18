Obama'nın yayınlanmamış fotoğrafları

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın çocukluğunun 4 yılını geçirdiği Endonezya'da çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Endonezya'da yaşadığı bölgede "Barry Soetoro" olarak bilinen Obama'nın yaşadığı evi ve eğitim gördüğü okulu ziyaret edeceğiyse bilinmemekte.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD'nin ilk siyah Başkanı Obama'nın Asya-Pasifik'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği Endozenya'da çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.
Fotoğraflarda o dönemki arkadaşlarıyla birlikte olan, mutluluğu yüzünden okunan Obama'nın, ABD'de süren "Sağlık Reformu" tartışmaları nedeniyle Endonezya'yı da kapsayan Asya-Pasifik ziyaretinin tarihi henüz kesinleşmiş değil.
Ancak Obama'nın hala orada yaşayan arkadaşlarını, arkadaşlarının ailelerini ve öğretmenlerini şimdiden büyük bir heyecan sarmış durumda. Obama'nın Endonezya'da geçirdiği 4 yılda yaşadığı evi ve eğitim gördüğü okulu ziyaret edip etmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı.
Barack Obama, annesinin 2. evliliğini gerçekleştirmesinin ardından Kenya'dan Endonezya'ya gitmişti. 7 yaşından 11 yaşına kadar burada yaşayan Obama, Müslüman bir okulda eğitim görmüş ve Müslüman kültürüne dair bilgiler edinmişti.