Obama'nın yayınlanmamış fotoğrafları

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD'nin ilk siyah Başkanı Obama'nın Asya-Pasifik'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği Endozenya'da çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.Fotoğraflarda o dönemki arkadaşlarıyla birlikte olan, mutluluğu yüzünden okunan Obama'nın, ABD'de süren "Sağlık Reformu" tartışmaları nedeniyle Endonezya'yı da kapsayan Asya-Pasifik ziyaretinin tarihi henüz kesinleşmiş değil.Ancak Obama'nın hala orada yaşayan arkadaşlarını, arkadaşlarının ailelerini ve öğretmenlerini şimdiden büyük bir heyecan sarmış durumda. Obama'nın Endonezya'da geçirdiği 4 yılda yaşadığı evi ve eğitim gördüğü okulu ziyaret edip etmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı.Barack Obama, annesinin 2. evliliğini gerçekleştirmesinin ardından Kenya'dan Endonezya'ya gitmişti. 7 yaşından 11 yaşına kadar burada yaşayan Obama, Müslüman bir okulda eğitim görmüş ve Müslüman kültürüne dair bilgiler edinmişti.