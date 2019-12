Obama'nın yardımcısı Kürt ve Ermeni destekçisi

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Obama'nın yardımcısı Joe Biden olacak. Ermeni tasarısı destekçisi Biden, Irak'ta da Kürt bölgesi oluşturulmasını istiyor.



ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantileyen Barack Obama'nın, pazartesi günü başlayacak Demokrat Parti kongresi öncesinde başkan yardımcısı adayı olarak Delaware Senatörü Joe Biden'ı seçtiği basına sızdı. Başkan yardımcısı adayının ismini sır gibi saklayan Obama kampanyası, iki haftaya yakın bir süre basının dikkatini üzerinde toplamayı başardı.



Joe Biden'ın ismi, Irak Savaşı'nın ardından mezhep çatışmalarının çıktığı dönemde Irak'ın etnik ve dini temele dayalı bir şekilde, Şii, Sünni ve Kürt bölgeleri olarak üçe bölünmesini ve her bir bölümün gevşek bir federasyonla Bağdat'ta merkezi yönetime bağlanmasını önermesiyle öne çıkmıştı. Bu öneri, kabul görmedi.



Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tasarılarında da geleneksel olarak Ermeni tezlerini destekleyen bir tutum aldı. Obama da Ermeni tezlerini desteklemesiyle biliniyor.



Cep'ten önce basına sızdı



Amerikalılar cuma gününü televizyon başında, olası adayların evinin önünde kamp kuran gazetecilerin geçtiği haberleri izleyerek, kimin başkan yardımcısı adayı olacağını çıkarmaya çalıştı. Sonunda CNN televizyonu ve Associated Press haber ajansı, Demokrat Partili kaynaklara dayanarak, Obama'nın başkan yardımcısı adayının, Delaware Senatörü Joe Biden olduğunu duyurdu.



Böylece Illinois Senatörü Obama'nın seçmenlerine verdiği, "başkan yardımcısı adayını cep ve internet aracılığıyla ilk önce siz öğreneceksiniz" sözü de boşa çıkmış oldu. Milyonlarca kişinin, Obama'nın başkan yardımcısı adayını cepten ilk önce öğrenmek için kayıt olduğu belirtiliyor. Obama seçim kampanyasının, adayın ismini bugün, TSİ öğlen cep ve internet mesajıyla duyurması bekleniyordu. Akşam ise Obama'nın, başkan yardımcısı adayıyla birlikte Illinois'te Demokrat Partili seçmenlerine seslenmesi planlanıyor.



Olası adaylar arasında adı geçen New York Senatörü Hillary Clinton, Obama kampının hiçbir zaman bu görevi düşünüp düşünmediği konusunda kendisine yaklaşmadığını, zaten kendisinin de bu göreve talip olmadığını söyledi. Obama'nın listesinde, güçlü isimler olarak Virginia Valisi Tim Kaine ve Senatör Evan Bayh yer alıyordu. Cuma günü ilerleyen saatlerde bu isimler, Obama kampanyası tarafından kendilerine, başkan yardımcısı adayı olmadıklarının duyurulduğunu bildirdi. Dolayısıyla Biden'ın seçildiği olasılığı güçlendi. Obama önceki gün, başkan yardımcısı adayını seçtiğini ancak zamanı gelince açıklayacağını söylemişti.



Gazetecilerin, evinin önünde kamp kurduğu Biden'ın, bir kez kameralara "ben değilim" demesi, Biden'ın olasılıklar arasında olmadığı spekülasyonlarını güçlendirmişti.



Obama seçim kampanyası, başkan yardımcısını açıklamada zamanlamayı dikkatli bir şekilde planladı. Demokrat Parti'nin, başkan adayını resmen seçeceği dört gün sürecek kongresi, 25 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Zaman yetersiz olduğu için, basın veya rakip Cumhuriyetçi Parti için, başkan yardımcısı adayının üzerine yoğunlaşarak sıkıntı yaratması ihtimali de azalmış oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantileyen John McCain'in de haftaya cuma, kendi başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.



Son dönemde Obama, kamuoyu yoklamalarında McCain'in birkaç puan gerisinde görünüyordu. Savunma ve dış politika konularında ağırlıklı bir isim olan McCain'e karşı Obama, başkan yardımcısı adayı olarak Biden'ı seçmekle dengeyi sağlamış oldu.



Joe Biden kimdir?



Delaware Senatörü Joe Biden, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı ve uluslararası konularda deneyim sahibi, saygı duyulan bir isim olarak biliniyor. Henüz dört yıl öncesine kadar adı duyulmamış olan ve Cumhuriyetçi Partililerin "deneyimsiz" olmakla suçladığı Obama, 65 yaşındaki Biden'ın Washington deneyimini, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçiminde olumlu bir unsur olarak kullanabilecek.



Türkiye'yi yakından tanıyor



Washington çevrelerine göre, Biden'ın bir kusuru, aklından geçeni söylemesi ve bunun da uluslararası alanda Obama için sıkıntı yaratma olasılığı.



Daha önce iki kez Beyaz Saray'a girme denemesinde bulunan Biden, ilk kez 1973 yılında, 29 yaşındayken ABD senatosuna seçildi. Koyu Katolik olarak tanınan Biden, Obama gibi, iyi ve etkili konuşmasını bilen güçlü bir isim. Washington'daki kaynaklara göre, Biden, Türkiye'yi yakından tanıması açısından olumlu bir isim.