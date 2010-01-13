Obama'nın yardımcısı genç bir kızla yatakta

Beyaz Saray, Başkan Obama ve eşinin fotoğraflarının bazı reklamlarda izinsiz kullanılmasına öfkelenirken, ABD Başkan Yardımcısı Biden ölçüyü iyice kaçırdı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğrafının Weatherproof, first lady Michelle Obama'nın fotoğrafının da havyan hakları örgütü PETA'nın reklamında izinsiz olarak kullanılmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden konyak üreticisi ünlü Hennessy firmasının çok tartışma yaratan reklamında yer aldı.



Biden'in oynamayı kabul ettiği reklam kamuoyunun tepkisini çekerken, Beyaz Saray çıldırdı. Zira, reklamda Biden, kadınlarla gününü gün eden bir playboy olarak görülüyor.



Hennessy temsilcisi ise, "Biden ile çalışmak güzeldi. Sadece kamerayı koyduk ve onu serbest bıraktık" dedi.



Biden'ın sözcüsü başkan yardımcısının reklamdan çekileceğini ve böyle bir tepkiyle karşılaşacağını düşünmediğini açıkladı.



"Çökmeyin", "Gösteriş yapın" sloganlarının kullanıldığı reklamda yatakta çıplak olarak kendisinden yaşça epey küçük genç bir kadınla görülen 68 yaşındaki Biden, bu girişimle karizmatik ve çekici bulunan ve Weatherproof markasının ilan panosuyla Times Meydanı'nda model olarak boy gösteren ABD Başkanı Barack Obama'yı da sollamış oldu.