Obama'nın verdiği onur yemeğinde 50 milyar dolarlık masa

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, göreve geldikten sonraki ilk resmi ABD ziyaretini sürdürüyor. Ekonomik ve politik olarak birçok konu başlığını görüşmek için gelen Şi onuruna ABD Başkanı Barack Obama tarafından akşam yemeği verildi. Dev teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin çoğunlukta olduğu davette özellikle bir masa çok dikkat çekti. Kişisel servetlerinin toplamda 50 milyar dolar olduğu ana masada, Obama ve Şi’nin yanı sıra Apple CEO’su Tim Cook, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Walt Disney CEO’su Robert Iger, DreamWorks CEO’su Jeffrey Katzenberg, Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Salesforce.com CEO’su Marc Benioff vardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 200 kişinin katıldığı davette dev teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin ön planda olmasının en büyük sebebi ise, ABD ile Çin arasında teknoloji ilişkisinin giderek artması.

Gündemin en önemli konusu ise siber saldırılar. Obama, ABD’li şirketlerin siber saldırılara ilişkin endişelerini Çinli muhataplarına ilettiklerini söyledi. Bu saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Obama, “ABD, ticari kazanç elde etmek için siber ekonomik casuslukla ilgilenmiyor. İki ülkenin bugün, bu doğrultuda ortak mutabakata ulaştığını bildirebilirim. Ne ABD ne de Çin hükümetinin, ticari avantaj sağlamak için ticari sırlar ve diğer gizli iş bilgileri dahil fikri mülkiyetin sanal ortamda çalınmasını gerçekleştirmeyeceği veya desteklemeyeceği noktasında mutabık kaldık” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise siber güvenlik konusunda Çin’in bu tür saldırılara karşı çıktığını dile getirdi. ABD’nin siber alanda en güçlü ülke, Çin’in de 600 milyondan fazla internet kullanıcısıyla dünyada en fazla internetin kullanıldığı ülke olduğuna işaret eden Şi, “Ticari sırların çalındığı ve diğer türde siber saldırılarla mücadele ediyoruz. Bu noktada ABD tarafının kaygıları var, mevcut kanallarla bu endişeleri ele alabiliriz. Bu konuda güvenlik güçleri arasında var olan iletişim ve koordinasyonu gelecekte de sürdüreceğiz. Neticede siber alanda çok geniş çıkarlarımız var, işbirliğini güçlendirmeye ihtiyacımız var. Karşılıklı cepheleşmeyi önlemeliyiz ve bu konuyu siyasileştirmemeliyiz” diye konuştu.