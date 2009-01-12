Obama'nın vatandaşla hamburger keyfi

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan yeni Başkan Barack Obama, başkent Washington'daki bir fast-food lokantasına giderek, sıradan vatandaşların arasında yemek yedi.



Washington'da bir otele yerleşen Obama, kentin en işlek fast-food restoranlarından birisi olan Ben's Chili Bowl'a gelerek normal bir müşteri gibi diğer insanlarla oturarak yemek yedi.



Restorana Washington Belediye Başkanı Adrian Fenty ile gelen Obama, bir hamburger yedi ve çay içti. Restorandaki müşterilerle espriler yaparak sohbet eden Obama, fotoğraf çekilmesine de izin verdi.



Ben's Chili Bowl restoranın duvarında yer alan plakatta, "Burada sadece Bill Cosby bedava yemek yiyebilir" yazıyor.



Obama yemekten sonra 12.55 dolar tutan hesabını cebinden 20 dolar çıkararak ödedi. Obama'nın para üstünü bahşiş olarak bırakması da dikkatlerden kaçmadı.



Kuzey Kore yemin törenine katılmak istedi



Bu arada Kuzey Kore'nin, Obama'nın yemin törenine nükleer konularla ilgili baştemsilcisini göndermek istediği, ancak bu girişimin kabul edilmediği belirtildi.



Güney Kore'de yayımlanan "JoongAng Ilbo" gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Pyonyang yönetiminin, Obama'nın başkanlığı devralacağı yemin törenine nükleer programıyla ilgili temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan'ın katılması önerisini Birleşmiş Milletler misyonu aracılığıyla ilettiği öne sürüldü.



Yonhap haber ajansı da Washington yönetiminin bu düşünceye karşı çıktığını aktardı.



Bu iddia doğrulanırsa Pyonyang rejiminin yeni ABD yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya istekli olduğu konusunda yeni bir işaret olacak.