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Dünya

OBAMA'NIN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JONES İSTİFA EDİYOR WASHINGTON (A.A)

08 Ekim 2010 20:34

-OBAMA'NIN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI JONES İSTİFA EDİYOR WASHINGTON (A.A) - 08.10.2010 - ABD yönetimi kaynakları, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones'un istifa edeceğini söylediler.  Adlarının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, Jones'un istifasının iki hafta içinde yürürlüğe gireceğini ve yerine Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Tom Donilon'un geçeceğini bildirdiler.  Obama'nın, Jones'un istifasını, bu öğleden sonra Jones ve Donilon'un katılacağı Rose Garden'da yapılacak törende açıklayacağı belirtildi. 

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