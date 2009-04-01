T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın uçağına özel yakıt İncirlik'ten

ABD Başkanı Barack Obama'nın kullandığı Air Force One uçağı için İncirlik Hava Üssü’nden İstanbul Atatürk Havalimanı'na özel yakıt getirildi.

01 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın kullandığı Air Force One uçağı için İncirlik Hava Üssü’nden İstanbul Atatürk Havalimanı'na özel yakıt getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyareti öncesinde Ankara ve İstanbul’da hazırlıklar devam ediyor. Obama'nın özel uçağı için ABD’nin İncirlik üssünden İstanbul’a yakıt getirildi.

Obama’nın Türkiye ziyareti öncesinde ABD Hava Kuvvetlerine ait C 5 tipi kargo uçağı Ankara ve İstanbul’a 17 kamyon dolusu malzeme getirmişti. Bu malzemelerin ardından ABD başkanlarının kullandığı uçak için İstanbul’a 6 tanker dolusu yakıt getirildi.

Air Force One adı verilen ‘747’ tipi uçak için ABD Hava Kuvvetleri, İncirlik’ten 6 tanker yakıtı İstanbul’a getirdi. Eskort eşliğinde gelen tankerler, Atatürk Havalimanı apronunda özel bir bölüme alındı.

Tankerlerin 24 saat polis gözetiminde tutulacağı öğrenildi. Çevresi güvenlik kordonuna alınan tankerlerin içindeki yakıt, ihtiyaç duyulması halinde Air Force One uçağı için kullanılacak. Tankerlerin yanı sıra bir kısım teknik ekipmanda yine konteynır içerisinde apronda bekletilmeye başlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24