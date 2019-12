Obama'nın uçağı 11 Eylül korkusu yaşattı

Başkan’ın Jumbo Jet Boeing-747 tipi Air Force One tipi uçaklarından biri New York’ta iki F-16 tipi savaş uçağının eşliğinde yarım saat süre ile alçaktan uçunca, New York’ta büyük panik yaşandı.Uçağın hava korsanları tarafından kaçırıldığını ve 11 Eylül benzeri bir terörist saldırı gerçekleştirmek üzere olduğunu, savaş uçaklarının da kaçırılan uçağı kovaladığını düşünen New Yorklular, telefonla ihbar yağdırınca çok sayıda bina boşaltıldı.Alçak uçuşun nedeni ise Başkan’a ait uçaklardan birinin New York’ta ünlü Hürriyet Heykeli ile yapılacak fotoğraf çekimleri olduğu daha sonra anlaşıldı.Çekimlerin yapılacağı zaman ve tarih önceden bildirilmesine rağmen, yetkililerin halkı uyarmaması üzerine New York’ta büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Amerikan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Richard Johnson, alçak uçuşun Başkan Obama’ya bağlı havacılık biriminin isteği üzerine yapılan bir fotoğraf çekimi olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, olayla ilgili haberlerinin olmadığını söylemekle yetindi.