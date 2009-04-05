Obama'nın Türkiye'ye desteği AB'yi kızdırdı

ABD Başkanı Barack Obama, AB'ye Türkiye'nin üye olarak alınması çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya Başbakanı Merkel ise bu öneriye jet hızıyla 'hayır' yanıtını verdi.



AB dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Obama, Türkiye'nin AB'ye alınmasının İslam dünyasına olumlu bir sinyal olacağını belirtti.



Obama, ABD-AB zirvesi için Prag’da 27 ülkenin bir araya geldiği öğle yemeğindeki konuşmasında, Batının İslam ülkeleriyle daha yakın ilişkiler ve işbirliği arayışında olması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, konuşmasında, "Türkiye’yi Avrupa Birliğine almak bu yönde önemli bir işaret olacaktır" dedi.



Frans Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise Obama'nın yaptığı açıklamanın hemen ardından Fransız TF1 kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktığını tekrarladı ve “Başkan Obama ile dirsek dirseğe çalışıyorum ama AB konusu söz konusu olduğunda buna karar vermek AB üyelerine düşer” dedi.



'Türkiye imtiyazlı ortak olmalı'



Türkiye'nin üyeliğine hep karşı çıktığını ve bu tavrını sürdürdüğünü belirten Sarkozy, “AB üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun da Fransa'nın tavrı çizgisinde olduğunu sanıyorum. Türkiye çok büyük bir ülke, hem Avrupa'nın, hem de ABD'nin müttefiki. İmtiyazlı bir ortak olarak kalmalıdır, tavrım değişmedi” diye konuştu.



Merkel: Amerikan geleneği



Almanya Başbakanı Angela Merkel de Obama'nın bu açıklaması için, "Hiçbir şey kararlaştırılmış değil. İmtiyazlı ortaklık da seçenektir" dedi.



AB-ABD zirvesinin yapıldığı Prag'da gazetecilerle konuşan Merkel, Türkiye konusundaki çekincesini sürdürdü ve Obama'nın Türkiye ile ilgili sözlerinin "Amerikan geleneği" olduğunu söyledi.



"Müslüman dünyası ve özellikle de Türkiye ile yakın ilişkiler bizim için ilginç bir şey" diyen Merkel, "Ancak bunun alacağı şekli, yani tam üyelik mi, imtiyazlı ortaklık mı olacağı konusunu halen tartışmaktayız" ifadesini kullandı.



Merkel'in muhafazakar partisi, Fransız hükümeti gibi Türkiye'nin tam üyeliğine soğuk bakıyor.