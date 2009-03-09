Obama'nın Türkiye ziyareti Atina'yı 'dondurdu'

Yunan basını, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Ankara ziyaretinde "ABD Başkanı Barack Obama'nın önümüzdeki ay içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini" söylemesinin, Atina'yı "dondurduğu" yorumunu yaptı.



Yunan basın yayın organları, göreve geldiği günden bu yana henüz 100 günü bile doldurmayan Obama'nın Atina'yı "pas geçerek" Ankara'ya gidecek olmasının Yunan tarafına adeta "soğuk duş" etkisi yaptığı görüşünde birleştiler.



Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi,"ABD-Türkiye (yine) müttefik" başlıklı haberinde, Obama'nın Clinton aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği "Türkiye ziyareti" mesajının, Yunan diplomasisinde "şok" yarattığını yazdı.



Resmi açıklama yok ama...



Her ne kadar Yunan tarafı resmi açıklamada bulunmasa da Clinton'un Ankara ziyaretinin Atina'da "tutukluğa" neden olduğunu belirten gazete, Clinton'un Türkiye'ye Ege'deki tutumu için baskı yapmadığı gibi Kıbrıs konusunda "Türk tarafının izolasyonu" ifadesini kullandığına dikkati çekti.



Gazete, diplomatik çevrelerin, Obama'nın Türkiye ziyaretinin Erdoğan ile İspanyol karşıtı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun girişimiyle 6-7 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Medeniyetler İttifakı toplantısı sırasında olabileceğini ifade ettiklerini de kaydetti.



Elefteros Tipos, ziyaretin nedeni ne olursa olsun, Atina'nın bu program içinde yer almamasının, ABD'nin yeni yönetiminin Ankara ile işbirliğine verdiği önemi ortaya koyduğu yorumunu yaptı.



Clinton'un Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile görüşmesinde, Ortadoğu, Irak, Kıbrıs, Afganistan, AB-Türkiye ilişkileri, enerjide işbirliği ve uluslararası terör konularının ele alındığını belirten gazete, alınan bilgilerin ABD'nin askeri birliklerini Irak'tan Afganistan'a geçirmek için İncirlik üssünü kullanmak istediği, Türkiye'nin de bu talebe olumlu yaklaştığı yönünde olduğunu savundu.



Obama Atina'yı unutuyor



"Obama Ankara'nın değerini yükseltip, Atina'yı unutuyor" başlığını kullanan Ethnos gazetesi de Obama'nın Türkiye ziyareti mesajının Yunan diplomasisini "zor durumda bıraktığı" yorumunu yaptı.



Haberinde, "Washington'dan soğuk duş" ara başlığını da kullanan gazete, Clinton'un Ankara ziyaretinin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklanmayan nedenlerden sahip olduğu, "ABD Dışişleri Bakanlığının Yunan yanlısı olduğuna dair" düşüncelerin yarattığı beklentilerin "acil inişe" geçmesine yol açtığını yazdı.



Gazete, ABD ile Türkiye'nin stratejik karakter taşıyan işbirliğinin çerçevesini belirleyici içerikli söz konusu ziyaret ile ve Obama'nın Nisan başındaki İstanbul ziyareti duyurusunu yorumlayarak, şu ifadeyi kullandı:



"Bu gelişmeler, Atina'nın şu ana kadar karşı karşıya gelmekten kaçındığı, Ege'nin karşı tarafındaki rakibin, coğrafi konumu, ılımlı İslam etkisi, demokrasinin uysal işleyişi ve bölgedeki güç olma vizyonunun, ABD'nin vazgeçilmez müttefiki olması başarısını getirdiği gerçeğini kabullenmek zorunda kalmasına yol açtı."



Ankara'ya göz kırptı



Gazete, Obama ziyaretinin Türkiye'yi çok büyük derecede tatmin ettiğini, bir kez daha dünya liderinin gündeminde yer almayan Atina'da ise kaygı yarattığı değerlendirmesini yaptı.



"Ankara'ya göz kırptı" başlıklı haberinde Elefterotipiya gazetesi ise gerek Clinton'ın gerekse Obama'nın çifte ziyaretlerinin, ABD hükümetinin Erdoğan hükümeti ile ayrıcalıklı ve çok yönlü işbirliği ilişkisinde bulunma isteğinin derecesi hakkında şüphe bırakmadığını yazdı.



Yunan tarafının Washington ziyaretinin, acele, gündemsiz ve yalnızca tanışma gerekçesiyle yapılmış olmasının ABD Dışişlerinde "hiçbir iz bırakmadığı" yorumunu yapan gazete, diplomatik çevrelerin, Yunan heyetinin "söyleyecek ve satacak bir şeyi olmadan" Washington'a gittiğini kabul ettiğini belirtti.



Türkiye'ye yatırım yapıyor



Ta Nea gazetesi ise "Obama Türkiye'ye yatırım yapıyor" başlıklı haberinde, "Obama Atina'yı pas geçti" yorumuna da yer verdi.



Gazete, Obama'nın seçilmesinden bu kadar kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret edecek olan ilk ABD Başkanı olduğunu vurguladığı haberinde, Clinton'ın ziyaretinde Türkiye'nin çok önemli olduğunun teyidini de yaptığını kaydetti.

