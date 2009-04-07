Obama’nın Türkiye ziyareti 5 milyar $ getirir

Amerikan Şirketler Derneği ABD Başkanı Obama’nın Türkiye ziyaretinin Türkiye’nin ticaret ve yatırım ortağı olarak ABD için büyüyen önemini vurguladığının altını çizerek, “Türkiye’ye yapılan yatırımlar önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarak 10 milyar doları aşacak” açıklaması yaptı.



Amerikan Şirketler Derneği (ABFT), ABD Başkanı Obama’nın ziyaretinin Türkiye’ye yapılan yatırımları önümüzdeki 5 yıl içinde iki katına çıkaracağını açıkladı. Aynı zamanda Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Ofisi de olan Amerikan Şirketler Derneği’nden yapılan açıklamada, Obama’nın ziyareti ile Amerika ile Türkiye’nin ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.



Açıklamada, Obama’nın Türkiye ziyaretinin Türkiye’nin ticaret ve yatırım ortağı olarak ABD için büyüyen önemini vurguladığı ve Türkiye’ye yapılan yatırımların beş yıl içinde iki katına çıkarak 10 milyar dolardan daha fazla bir miktara ulaşacağı inancında oldukları kaydedildi. ABD’nin Türkiye’ye doğrudan yatırım stoğunun 2006 ile 2007 yılı arasında iki katına çıkarak 2.6 milyar dolardan yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, ABFT üyelerinin Türkiye’ye yatırım kararlarından memnun olduklarını belirttikleri ve diğer Amerikan şirketlerinin daha fazla yatırım yapmalarını tavsiye ettikleri ifade edildi.



’Gücümüz aşikar oldu’



ABFT Başkanı Galip Sukaya da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Güvenlik ve Türkiye’nin Avrupa’daki yeri gündemi belirleyecekken, Amerikan iş çevreleri Başkan Obama’nın ziyaretinin, ayrıca, ticaret ve yatırım ortağı olarak Türkiye’nin öneminin altını çizdiğini düşünüyorlar” dedi.



Günümüzdeki uluslararası yatırımcıların büyüme ve yatırımla ilgili en büyük potansiyele sahip pazarlar olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye’yi gördüklerine işaret eden Sukaya, Obama’nın ziyaretinin, dinamik, hızlı büyümekte olan Türkiye’de henüz yatırım yapmamış olan Amerikan şirketleri nezdinde Türkiye’nin gücünü aşikar hale getirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.



En çok dış ticaret açığı verilen 3. ülke



- ABD dış ticaret açığı verilen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.



- Türkiye’nin Ocak-Şubat döneminde ABD’ye karşı verdiği dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 668 milyon 730 bin dolara geriledi.



- Aynı dönemde 669 milyon 64 bin dolar olan Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yüzde 24.6 azalışla 504 milyon 297 bin dolar olurken, ithalatı ise yüzde 24.3 azalışla 1 milyar 173 milyon dolara düştü.

