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Dünya

Obama'nın Türk meslektaşlarıyla ilişkileri iyi WASHINGTON (A.A)

08 Eylül 2011 02:28

-Obama'nın Türk meslektaşlarıyla ilişkileri iyi WASHINGTON (A.A) - 07.09.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'nın ''Türkiye'deki meslektaşlarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu'' söyledi.   Carney, günlük basın toplantısında ''Obama'nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için çok çaba harcadığı, şimdi ise Türkiye ile İsrail arasında yaşanan uzaklaşmayı bu bağlamda Obama'nın nasıl değerlendirdiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesinde Obama'nın rolünün ne olduğuna'' yönelik soruyu yanıtladı. ''Kendisinin Türkiye ile diyaloğu var ve Türkiye'deki meslektaşlarıyla iyi ilişkilere sahip'' diyen Carney, Ortadoğu barış sürecinden bahsederek, buradaki ana konunun İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözülmesi olduğunu söyledi. Carney, İsrail ve Filistin tarafının doğrudan müzakerelere dönmesi gerektiğini belirterek, iki devletli çözüm ve uzun dönemli barışın ancak bu doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini kaydetti.

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