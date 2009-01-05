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Ekonomi

Obama’nın Ticaret Bakanı görevine başlamadan çekildi

Barack Obama'nın Ticaret Bakanı olarak seçtiği Bill Richardson, süren bir soruşturma nedeniyle görevinden çekildiğini açıkladı.

05 Ocak 2009 02:00

ABD'nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak yeni Başkanı Barack Obama'nın Ticaret Bakanı olarak seçtiği New Meksiko Valisi Bill Richardson, görevine başlamadan çekildi.

NBC'nin haberinde, Richardson'ın, valisi olduğu eyaletle iş yapan bir şirket hakkında yürütülen bir soruşturma henüz karara bağlanmadığı için görevinden çekildiği belirtildi.

Richardson, NBC'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, eyalet yönetiminin ve kendisinin tüm konularda kurallara uygun davrandığını ve bu soruşturmanın bu gerçeği ortaya çıkaracağını belirtti.

Ancak Richardson, süren soruşturmanın, atamasının onaylanma sürecini haksız şekilde geciktireceğine karar verdiğinden görevden çekildiğini ifade etti.

Haberde Obama'nın Richardson'ın kararını "derin üzüntüyle" kabul ettiği kaydedildi.

Barack Obama, eski Başkan Bill Clinton döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hispanik kökenli Richardson'ı aralık başında ticaret bakanlığına atamıştı.

New Meksiko valiliğinde ikinci dönemini yaşayan Richardson, yedi dönem de kongrede görev yaptı.

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