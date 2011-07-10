-OBAMA'NIN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ SANA (A.A) - 10.07.2011 - Yemen devlet televizyonu, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in, ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele şefi John Brennan'la görüştüğünü duyurdu. Televizyonun haberinde, görüşmenin, Salih'in tedavi gördüğü Suudi Arabistan'daki Riyad hastanesinde yapıldığı belirtildi. Salih, başkent Sana'da 3 Haziran'da devlet başkanlığına düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Yemen'de yaklaşık 33 yıldır iktidarda olan Salih'e karşı Şubat ayından bu yana gösteriler yapılıyor. Ülkedeki istikrarsızlıktan faydalanan El Kaide bağlantılı militanlar ise ülkenin güneyindeki iki kentin kontrolünü elinde tutuyor.