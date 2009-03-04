Obama’nın teklifine Rusya'dan 'Hayır'

ABD Başkanı Barack Obama’nın gizli mektupla yaptığı "Siz, İran’a nükleer program konusunda yardım etmekten vazgeçin. Biz de füze kalkanı kurmayalım" teklifine Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medyedev’den "Biz takas yapmayız" yanıtı geldi.



Resmi ziyaretle İspanya’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, burada düzenlediği basın toplantısında Washington ile aralarında bir yazışma yapıldığını doğruladı, ancak önerinin reddedildiği anlamına gelen ifade kullandı. Medvedev, "Rusya, ABD ile füze kalkanı konusunda gerçekten yapıcı önerileri ele almaya hazırdır. Yapıcı öneri derken Rusya, tüm Avrupa ve ABD’nin gerçekten güvenliğini sağlayacak yapıcı önerilerden söz ediyorum. Rusya’nın üçüncü ülkelerle İran ile olan ikili ilişkilerini takas konusu yapma niyeti yoktur" dedi.



Rus Kommersant ve New York Times gazeteleri, Obama’nın Moskova’ya üç hafta önce gizli bir mektup gönderdiğini yazmıştı. Obama’nın önerisine göre, Moskova, İran ile atom enerjisi alanında ilişkisini kesmesi gerekiyor. Rusya’dan ayrıca, Tahran’a karşı diplomatik baskı uygulaması da isteniyor.



