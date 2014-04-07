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Dünya

Obama'nın tek gecelik konaklaması 3 milyon dolar

ABD Başkanı Obama'nın 25 Mart’ta ziyaret ettiği Brüksel'deki konaklama masrafı tepki çekti

07 Nisan 2014 14:45

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 25 Mart'ta ziyaret ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki tek gecelik otel konaklamasının vergi mükelleflerine 2.9 milyon dolardan fazla bir tutara mal olduğu ortaya çıktı.

MailOnline sitesinin haberine göre Obama ve ekibi, 24 saatten az kaldıkları Brüksel’deki otelde, şampanya ve spa servislerinin yapıldığı 387 odayı kiraladı. Lüks konaklamanın dışında manzarasıyla da büyük beğeni toplayan otele 1.52 milyon dolar ödeme yapıldı.

Ayrıca Obama ekibi, limuzinlerin de olduğu 143 kiralık araç için 1.05 milyon dolar harcadı. Obama’nın çok kalabalık bir ekiple seyahate çıkması ve lüks konaklama tercih etmesi tepki çekti.

Avrupa'ya altı günlük ziyarette bulunan Obama, Brüksel’de Birleşmiş Milletler ve NATO zirvelerine katılmıştı, daha sonra Suudi Arabistan’a gitmişti.

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