Obama'nın TBMM trafiğinden notlar

ABD Başkanı Obama, konuşma yapmak için geldiği TBMM'de renkli dakikalar yaşandı. Vekiller tokalaşmak için adeta sıraya girdi.





AKP’li Dağı kitap hediye etti



Obama, TBMM’ye saat 14.25’te giriş yaptı. İki limuzin çok sayıda koruma aracı ile Meclis’e giriş yapan Obama’yı Başkanlık makamının girişinde TBMM Başkanı Köksal Toptan karşıladı. Obama kendisini izleyen yabancı ve Türk basın mensuplarını el sallayarak selamladı. Milletvekilleri ve meclis çalışanları Obama’nın elini sıkabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.AKP Ankara Milletvekili Zeynep Dağı kitap hediye etti.



Muhalefete 10’ar dakika



Toptan’la 15 dakika süren görüşmesinin ardından Obama yine Toptan’ın makamında sırasıyla CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’le 10’ar dakika görüştü.



Obama’nın ziyareti nedeniyle Meclis’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. Meclis’e ziyaretçi alınmazken, araç girişleri de sınırlandırıldı.



Keskin nişancılar yerleştirildi



ABD Başkanı’nın ziyareti nedeniyle Meclis’te hassas noktalara ve çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken ziyaret tamamlanana kadar da askeri helikopter sürekli güvenlik uçuşu gerçekleştirdi.



Asker de dinledi



Obama’nın ziyareti bir ilke sahne oldu. 22 Temmuz seçimlerinden sonra Meclis’teki resepsiyonlara katılmayan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da TBMM’ye gelerek Obama’nın konuşmasını izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları bu sayede 21 aylık Meclis ambargosunu da kaldırmış oldu.



Obama’nın konuşmasını izleyenler arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP’ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de bulunduğu dikkat çekti. Genel Kurul’da, Obama’yı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile bürokrat da izledi.



Travesti ve eşcinseller derneği de vardı



Obama’nın Genel Kurul konuşmasını izleyenler arasında dikkat çeken bir isim de ABD Büyükelçiliğinin davetiye gönderdiği travesti ve eşcinsellerin derneği olarak bilinen İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Genel Sekreteri sıfatıyla Okşan Öztok oldu.



