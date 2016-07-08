Obama'nın takkeli fotoğrafı ortaya çıktı

ABD Başkanı Barack Obama’nın takke ve entari giydiği eski fotoğrafları ortaya çıktı. Fox News’ın muhafazakâr Hristiyan sunucusu Bill O’Reilly, programında Obama'nın bir düğünden fotoğraflarını yayınladı.

O’Reilly, 90’lı yıllarda Obama’ nın üvey erkek kardeşinin Maryland’daki düğününde çekilen görüntülerinin, "Başkan’ın İslam’la derin duygusal bağları olduğunu gösterdiğini" söyledi. Sunucu sözlerine, fotoğrafların çekildiği yerin şu an doğrulanamadığını da ekledi.

Obama’nın Kenyalı babası Müslüman’dı.