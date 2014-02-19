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Dünya

Obama'nın Suriye çıkmazı

Cenevre'deki Suriye barış görüşmeleri sonuçsuz kalmasının ardından uluslararası toplum belirsizlikle karşı karşıya

19 Şubat 2014 15:42

Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Barack Obama yönetimi, yeni bir Suriye politikası belirlemek için harekete geçti. Ama seçenekler sınırlı. Obama'nın Suriye'ye doğrudan müdahaleye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Cenevre'deki Suriye barış görüşmeleri sonuçsuz kalmasının ardından uluslararası toplum belirsizlikle karşı karşıya.

Obama yönetiminin ise, şimdi farklı bir strateji arayışında olduğu belirtiliyor.

Bu hafta içinde Beyaz Saray'da Obama ve kurmaylarının bu konuda bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yardımcıları, toplantıda Başkan Barack Obama'ya çeşitli alternatifler sunacak.

Ilımlı muhaliflere silah yardımının artırılması, insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlenmesi ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Ancak ABD Başkanı Obama'nın tüm bu seçeneklere soğuk baktığı ve Suriye'ye doğrudan müdahaleye karşı çıktığı belirtiliyor. Obama'nın, Suriye'deki iç savaşı durdurmanın en iyi yolunun diploması olduğu görüşünü savunduğu ifade ediliyor. Ancak yine de Suriye konusunda tüm secenekler değerlendirilecek.

Uluslararası toplumun çözüm arayışları sürürken Esad rejimiyle muhalifler, Şam yakınlarında bazı bölgelerde yerel ateşkes ilan etti.

Ateşkesle çatışmaların ortasında mahsur kalan sivillere yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise, şiddet olayları hız kesmiyor. Esad birliklerinin her geçen gün savaş cephesinde elini güçlendirdiği belirtiliyor.

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