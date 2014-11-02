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Dünya
Deutsche Welle

Obama'nın seçim korkusu

Amerikalılar, Kongre seçimleri için salı günü sandık başına gidecek. Seçim öncesi açıklanan son anket sonuçları Demokratları endişelendiriyor.

02 Kasım 2014 19:48


ABD Başkanı Barack Obama, Kongre seçimlerinde Senato'daki çoğunluğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Ülkede salı günü yapılacak seçimler öncesi açıklanan anket sonuçlarına göre, yarışta Cumhuriyetçilerin şansı daha fazla olduğu görünüyor.

Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de iyi bir sonuç alması beklenen Cumhuriyetlerin blokaj politikalarında eli daha da güçlenebilir.

Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi'nin her iki kanadında da gücünü artıracağı dile getirilirken, New York Times gazetesi Başkan Obama ve ekibinin artık Cumhuriyetçilerin onayı olmadan planlarını hayata geçiremeyebileceği değerlendirmesine yer verdi.

Cumhuriyetçiler, Obama'nın göçmenlerle ve sağlık alanındaki düzenlemelerini daha önce de çeşitli stratejilerle uzun süre bloke etmeyi başarmıştı.

Obama'nın danışmanlarının da bu nedenle ticaret, vergi, yeni yollar ve köprülerin yapımı gibi konularda Cumhuriyetçilerle uzlaşma yollarını şimdiden aramaya başladığı belirtiliyor.

Demokratlar şu anda Senato'da 100 sandalyeden 53'üne sahip. Ayrıca bağımsız iki senatör de çoğunlukla Demokratlara destek veriyor. Senato'da 45 sandalyesi olan Cumhuriyetçilerin ise salı günü 5 ila 6 sandalye daha kazanması bekleniyor.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin yeni üyeleri de belli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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