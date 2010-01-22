Obama'nın savaşı İMKB'yi de vurdu

T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın Wall Street'teki bankalara sert bir şekilde çıkması piyasaları kötü etkiledi. Uluslararası borsalar yüzde 2'ye varan oranlarda değer kaybedereken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekete olan ülke borsalarındaki kayıpla yüzde 3'e dayandı. Dolar ise dışarıda düştü, ancak içeride hızlı bir hareketle 1.49'un üzerine tırmandı.





Başkan Obama'nın ABD'deki büyük bankalarla ilgili sıkı düzenlemeler getirilmesiyle ilgili Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklama, başta finans hisseleri olmak üzere tüm borsaları olumsuz etkilei. Dow Jones dünü yüzde 2 düşüşle tamamlarken, bugünkü işlemlerde Avrupa borsaları yüzde 2'ye varan oranlarda düştü.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da yaşanan bu karmaşadan nasibini aldı. Bankalar önderliğinde gelen satışlar İMKB'nin yüzde 3'e yakın değer yitirmesine neden oldu. Borsa saat 15.55 itibariyle 53 bin 950 puana geriledi.



İMKB şu ana kadar en düşük 53 bin 651 puanı gördü.



Uzmanlar, İMKB'de yaşanan düşüşte, Obama nedeniyle uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın yanında Çin'in faizlerini artıracağına yönelik spekülasyonların da etkili olduğunu belirtiyor. Çin'le ilgili haberler özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında hızlı düşüşlere neden oldu.





Dolar dışarıda düştü içeride yükseliyor

Piyasalarda yaşanan sıkıntı doların uluslararası piyasalardaki değerini düşürdü. Altı gündür euroya karşı değer kazanan dolar bugün ise yüzde 0.4 geriledi. Euro/dolar paritesi 1.4120 seviyelerinde dengelendi.

Dolar içeride ise yönünü yukarı çevirdi. Açılıştan itibaren gelen alımlar dolar TL karşısında yüzde 0.64 artışla 1.4930 TL'ye tırmandı. Böylece son üç günlük artış yüzde 2.5 oldu.

