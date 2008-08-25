Obama'nın 'saldırı köpeği'

Demokrat Başkan Adayı Obama’nın yardımcı olarak seçtiği Biden, Bush yönetiminde Dick Cheney’nin oynadığı rolü üstlenecek. Amerikan medyası Biden için "attack dog" (saldırı köpeği) tanımını kullanıyor.



Biden seçim sürecinde "negatif" bir tavır takınarak Cumhuriyetçi rakip McCain’i acımasızca hedef alacak. Amerikan medyası Biden için "attack dog" (saldırı köpeği) tanımını kullanıyor.



ABD’de kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Demokrat Parti’nin Başkan Adayı olan Barack Obama, yardımcısı olarak, tecrübesi değil kişiliği tartışılan Senatör Joseph Biden’i seçti. "Obama-Biden" ekibi, bugün Denver’de başlayacak Demokrat Parti kurultayında resmen "Başkan ve Başkan Yardımcısı Adayları" olarak ilan edilecek. Biden seçiminin çeşitli nedenleri var.



Biden, öncelikle, Obama için "bir saldırı köpeği" olacak. Joseph Biden, abartma yapması ve hatta yalan söylemesi, acımasızca ve hakarete kadar varan ifadeleri rakiplerine karşı kullanmasıyla biliniyor. Barack Obama, seçim kampanyasında "pozitif" olacağını sık sık vurgulamıştı. Böylece, "negatif olma" görevini Joseph Biden yerine getirecek. Obama kampı, Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Adayı olan John McCain’in üzerine Biden’i salacak.



Hemen McCain’e saldırdı



Biden, daha ilk konuşmasıyla bunu kanıtladı. McCain’in yedi tane evi olan bir zengin olduğunu ve halktan kopuk yaşadığını söyleyen Biden, "Mutfak masanız benimki gibiyse, çocuklarınız yatınca karınızla faturaları nasıl ödeyeceğinizi konuşursunuz. McCain’in en büyük sorunu ise, yedi evinden hangisinde mutfak masasına oturacağıdır" dedi.



Riskli seçim



Mevcut alternatifler arasında Obama’nın işine en çok yarayacak isim olsa da, Türkiye’de "densiz" olarak tanınan Biden epey riskli bir seçim. Sık sık gaf yapan ve bu yüzden "imalı bir ırkçılık eğilimi" olduğu bile söyleyen tecrübeli senatör, aslında boşboğazlığını çoğunlukla siyasi bir araç olarak kullanıyor. Ancak Biden’in dürüstlük sicili de çok temiz değil.



Örneğin Biden, hukuk eğitimini bursla gerçekleştirdiğini ve sınıfın en yüksek notlarla mezun olan yarısı arasında yer aldığını belirtmişti. Ancak, beş ay sonra, Biden’in, 85 mezun arasında sınıfın 76’ıncısı olduğu ortaya çıkmıştı. Biden "İyi hatırlayamamışım" demişti.



Rum ve Ermeni lobilerini destekliyor



Biden Türkiye'yi iyi tanıyan bir diplomat olmasına rağmen, Irak'ın Şii, Sünni ve Kürt olarak 3 bölüme ayrılmasını istemesi; ayrıca Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığı da ilişkileri etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.