Obama'nın sağlık reformu zaferi

T24 -

Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunda, Senato tarafından geçen aralık ayında kabul edilen reform paketi 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Oylamada Cumhuriyetçilerin tamamı, Demokratların ise 34'ü "hayır" oyu kullandı. ABD'deki sağlık sigortası sisteminde son 40 yılın en büyük değişikliklerini içeren tarihi önemdeki tasarı, ABD Başkanı Barack Obama'nın imzalamasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bugün ayrıca, Senato'nun kabul ettiği tasarıda Demokratların istekleri doğrultusunda birtakım değişiklikler yapılmasını içeren tasarıyı da 211'e karşı 220 oyla kabul etti.

Oylamada yine Cumhuriyetçilerin tamamı karşı oy kullanırken, 33 Demokrat milletvekili de "hayır" dedi.

Hafta içinde Senato tarafından ele alınarak oylamaya sunulacak olan değişiklikler paketi, Senato'da aynen kabul edilirse, imza için Obama'nın önüne gidecek, aksi takdirde Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek.





OBAMA: "AMERİKAN HALKI İÇİN BİR ZAFER"



ABD Başkanı Obama, sağlık reformu paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının herhangi bir parti için değil, Amerikan halkı için bir zafer olduğunu söyledi.

Oylamanın ardından Beyaz Saray'da, yanında Başkan Yardımcısı Joe Biden ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Obama, tasarıyı onaylamalarından ötürü milletvekillerine teşekkür etti.

Bunun kolay bir oylama olmadığını bildiğini, ancak "doğru oylama" olduğunu ifade eden Obama, reform planının sağlık sistemindeki tüm yanlışları düzeltmeyeceğini, ancak "kendilerini kararlı biçimde doğru yöne taşıyacağını" belirtti.

Obama, "Bugünkü oylama, sigorta şirketlerine değil, sıradan insanlara hizmet veren bir sağlık sistemi için birşeyler yapılmasını umut eden her bir Amerikalının dualarını karşılıyor" dedi.

Oylamayı "Amerikan rüyasının temeline döşenen yeni bir taş" olarak niteleyen Obama, reform paketinin sağlık sigortası bulunmayanlara sigorta kapsamına girmeleri için yardımcı olmanın yanı sıra, sigortası olanlara da katkı sunacağını kaydetti.

Obama, reformun sağlık sigortası olanlara, ülke tarihinin en sıkı tüketici hakları sayesinde sağlık sigortası endüstrisinin suiistimallerini ve aşırılıklarını önlemede daha fazla kontrol sağlayacağını söyledi.



"BEBEK KATİLİ" DİYE BAĞIRDILAR



ABD Temsilciler Meclisi'nde, Sağlık Reformu Tasarısı'na ilişkin oylamanın ardından, Demokrat milletvekili Bart Stupak'ın konuşması sırasında Kongre içinden bir kişi "bebek katili" diye bağırdı.

Bu gelişmenin ardından, bağıran kişinin kimliği ülkede merak konusu oldu.

Bu ifadeyi kimin kullandığına dair şüphelerin çevrildiği ilk isim olan Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili John Campbell, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Cumhuriyetçi'nin "bebek katili" diye bağırdığını doğruladı, ancak bunu kendisinin söylemediğini belirtti.

Campbell, sesin, "güney aksanlı" birinden ve arkasındaki sırada yer alan bir üyeden, genelde Teksaslı Cumhuriyetçi milletvekillerinin oturduğu kesimden geldiğini sandığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Parti Teksas milletvekili Joe Barton da, söz konusu ifadeyi kendisinin de duyduğunu, sesin Teksas ve Californialı üyelerin bulunduğu bölümden geldiğini söyledi. Barton, "bebek katili" sözünü kimin söylediğini tahmin ettiğini belirtti, ancak isim vermedi.

Demokrat Parti içindeki kürtaj karşıtı isimlerin başını çeken ve tasarıda kürtaj konusundaki ifadelerden duyduğu çekince yüzünden tasarıya desteğini son ana kadar dile getirmeyen Michigan Milletvekili Stupak, ABD Başkanı Obama'nın federal fonların kürtajda kullanılması yasağını yeniden beyan etmesinin ardından tasarıyı destekleyeceğini açıklamıştı.