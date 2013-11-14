Obama'nın sağlık reformu 800 binlik hedefin altında kaldı

ABD'de yürürlüğe girdiği günden beri tartışmalara neden olan yeni sağlık sigortası sistemine yönelik talep beklenenin gerisinde kaldı. Yeni sistemden sağlık sigortası alanların sayısının az olmasının, sigortanın yapıldığı internet sitesindeki bir sorundan kaynaklandığı belirtildi.

ABD'de geçen ay kullanıcı kaydına başlayan yeni sağlık sistemine ilk ay 106 bin kişi üye olurken bu sayı, ilk iki aylık dönemi kapsayan 800 binlik hedefin altında kaldı. NTV'de yer alan habere göre, ABD'de yürürlüğe girdiğinden bu yana tartışmaların odak noktasında yer alan ve 'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık reformu kapsamındaki yeni sigorta alımı uygulamalarına, 1 Ekim'de başlandı. Sigortaların seçildiği 'Healthcare.gov' adresindeki bitmeyen sorunlar nedeniyle, ilk ayda yeni sistemden sağlık sigortası alanların sayısı beklenen hayli gerisinde kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre, kayıt sürecinin ilk bir ayını kapsayan 1 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 'sağlık sigorta piyasası' olarak adlandırılan, hükümet destekli sağlık poliçelerinin de satıldığı sisteme 1 milyon 509 bin kişi başvurdu. Ancak, bunlardan, hükümet destekli planı satın alma hakkı bulunan 1 milyon 81 kişiden sadece 106 bini sisteme katılabildi. Aynı süre içinde 27 bin kişi de özel firmalar üzerinden sağlık sigortasını satın aldı. İnternet sitesinin çalışmamasının büyük payı da olsa bu rakamların beklenen 800 bin kişilik hedefin gerisinde kaldı.

Buna karşın, ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius, sisteme katılımla ilgili ilk ayın değerlendirmesini yaptığı basın toplantısında, poliçelerin satın alındığı Healthcare.gov'da meydana gelen aksaklıkların giderilmesine paralel olarak önümüzdeki 5 ayda katılımcı sayısının anlamlı bir şekilde artmasını beklediklerini söyledi.

ABD'nin yeni sağlık reformu, ülkede sigortaya sahip olmayan 48 milyon kişiye sağlık güvencesi sunmayı hedefliyor.