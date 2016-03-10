Obama'nın sağlık raporu açıklandı; Başkan'ın sağlık değerleri 'mükemmel'

ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray tarafından açıklanan sağlık raporunda, durumunun 'mükemmel' olduğu açıklandı. Doktor Ronny Jackson'ın yaptığı tetiklerde Obama'nın sağlıklı diyet yaptığı sigaradan uzak durduğu, alkolü de ara sıra aşırıya kaçmadan aldığı belirtildi. Düzenli olarak spor Obama'nın son açıklanan sağlık muayenesi olan 2014 haziranında daha sağlıklı olduğu da açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 54 yaşındaki Obama son derece sağlıklı. Obama’nın doktoru Ronny Jackson’ın yaptığı tetkike göre Obama, sağlıklı bir diyete sahip olduğu ve sigaradan uzak durduğu ifade edildi. Geçmiş yıllarda sigara içtiği bilinen Obama, son dönemde bazen nikotin sakızı çiğniyor. Obama düzenli olarak da spor yapıyor.

Jackson raporunda, “Başkan’ın genel olarak sağlığı mükemmel. Sağlıklı diyete uyumu ve mütemadiyen yaptığı egzersiz programı, onun yağsız vücuda ve düşük kolesterol seviyesine sahip olmasını sağladı. Tüm klinik veriler Başkan’ın şu anda çok sıhhatli ve görevi süresince de öyle kalacağını gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Başkan’ın sağlık değerleri ise şöyle:

1.86 boyunda, 79 kg ağırlığında. Son muayeneye göre 2.5 kg zayıflamış durumda. Vücut kitle endeksi normal aralıkta.

213 olan kolesterol seviyesi 188’e düştü. Kötü kolesterol diye bilinen ‘LDL’ değer 125. 130’un altında normal değer olarak kabul ediliyor. İyi kolesterol diye bilinen ‘HDL’ ise 68. Doktorlar 60’ın üzerinde olmasını öneriyor. Açlık şekeri 88 mg/dL. Başkan Obama’nın kalbi dinlenme halindeyken dakikada 56 kez atıyor. Tansiyonu ise 110/68 seviyesinde.