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Dünya

Obama'nın sadece 24 saati kaldı

ABD'de harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesinin engellenebilmesi için Kongre'nin sadece 24 saati kaldı

31 Aralık 2012 10:05

ABD'de harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesini engellemek için sadece 24 saat kaldı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler geceyarısına kadar uzlaşmak zorunda ancak ortada bu konuda bir işaret yok. Obama, Cumhuriyetçileri, "zenginleri korumak"la suçladı.
 
ABD'de harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesinin engellenebilmesi için Kongre'nin sadece 24 saati kaldı. Ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşıdan uzak olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'nin iki kanadından liderlerle geçtiğimiz cuma günü bir araya geldi. Toplantı sonrasında, Senato liderlerinden dün gece yarısına kadar bir öneri ortaya koymaları, yoksa kendi önerisinin Kongre'de oylamaya sunulmasını istemişti.

Senato liderleri son iki gündür konu üzerinde çalışırken, ABD Senatosu da tatil günü toplandı. Ancak tüm gün süren görüşmelerde ortak bir öneri ortaya koyulamadı.


Küresel ekonomi zarar görecek


Anlaşma sağlanamaması durumunda Amerikalıların ödemesi gereken vergiler artacak. Bu durumun ABD'de tüketim seviyesini etkileyerek ülke ekonomisini yavaşlatması, sonrasında da küresel ekonominin zarar görmesinden endişe ediliyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 2011 yılının sonunda krize bir çözüm bulmaya çalışmıştı. Ancak uzlaşma sağlanamayınca sorunu 2012 sonuna atan geçici bir anlaşmaya imza atmıştı.

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