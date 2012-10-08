Türkiye, Obama'nın performansını mi etkiledi?

ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim kampanyası çerçevesinde geçen hafta münazara yaptığı Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı Mitt Romney karşısında beklenmediği kadar kötü performans sergilemesinin sebebinin Türkiye olduğu iddia edildi.

İngiltere’de yayımlanan The Sunday Times gazetesinin yazarı Andrew Sullivan, Obama’nın Suriye ve Türkiye çatışmasını düşündüğü için münazara sırasında yorgun olduğunu yazdı. Sullivan yazısında, “Ronald Reagan’ın kafasının karışık göründüğü 1984’ten bu yana gördüğüm en kötü ilk münazaraydı. Ama şimdi Reagan’ın durumunun yaklaşan Alzheimer nedeniyle olduğunu biliyoruz. Obama’nın bahanesi neydi?” diye sordu.



Aynı anda çok iş zor



Politika analisti Sullivan, “Bazı kaynaklar bana Obama’nın bitkin olduğunu, gününün büyük kısmını Türkiye ve Suriye arasındaki savaş tehlikesini tamamen yatıştırmak için harcadığını söyledi. Ama o bir zamanlar, başkanın tek seferde birden çok şey yapabilmesi gerektiğini söyleyen başkan adayı değil miydi” diye ekledi.



Yüksek rakım kurbanı mı?



ABD’nin eski başkan yardımcısı Al Gore ise Obama’nın münazaradaki zayıf performansını ilginç bir şekilde savundu. Gore, Obama’nın kötü performansını yüksek rakıma bağladı. Yüksek rakımda olumsuz zihinsel etkiler oluştuğunu söyleyen Gore, Denver kentinin rakımının 1600 metre olduğunu hatırlattı. Yüksek rakımda az oksijen solunduğu için zorluk yaşandığını belirten Gore, Obama’nın Denver’a münazaradan sadece birkaç saat önce geldiğini bu nedenle de yüksek rakıma alışamadığını söyledi. Gore Romney’nin Obama’dan daha uzun süredir Denver’da olduğu için sorun yaşamadığını dile getirdi. Bilim insanları 1800 metreden itibaren kısa dönemli hafıza kaybı ve öfke gibi etkiler yaşandığını belirtiyor.