Obama'nın 'patates reformu' tasarısı reddedildi

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Söz konusu yasa tasarısı, öğrencilere iki günden fazla patatesli yemekler verilmesini engellemeyi hedefliyordu.Patatesle birlikte diğer karbonhidrat içeren sebzelerin de sınırlı miktarda verilmesini ön gören tasarı, sağlık bakanlığı yetkililerince öğrencilerin zengin bir diyetle beslenmelerini sağlamak amacıyla gündeme getirilmişti.Tasarıya karşı olan kesimler ise patatesin içerdiği potasyum ve lifli yapısı sebebiyle sağlıklı olduğunu savunuyorlar.Patates sınırlamasına karşı olanların bir diğer dayanağı ise patates ve tasarıya konu olan diğer sebzelerin ucuz olması.Okulların bütçe kesintileriyle yüz yüze oldukları dönemde makul fiyatlı bu ürünlerin kullanımına sınır getirilmesi, tasarıya karşı olanların eleştirdikleri bir nokta oldu.Maine'in Cumhuriyetçi senatörü Susan Collins, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada söz konusu tasarının Amerikan okullarına, içinden geçtikleri zor günlerde, gereksiz ve yüksek masraf çıkaracağını, bu sebeple tasarıyı reddettiklerini belirtti.