Obama'nın özel temsilcisinden Rakka operasyonu açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la (IŞİD) Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ve Rakka operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, NATO-PA Ortadoğu ve Akdeniz Özel Grubu ile Politik Komite Ortak Toplantısı'na katılmak üzere Roma'da bulunan Brett McGurk, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Burada bir gazetecinin “Siz Suriyeli Kürtleri destekliyorsunuz, Türkler de muhalifleri. Bu durum, Rakka'nın (DEAŞ'tan) kurtarılması konusunda size bir dezavantaj yaratır mı? şeklindeki sorusuna McGurk, "Biz, Türkiye ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Başkan Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la iki gün önce görüştü ve bu çok yapıcı bir konuşmaydı. Sayılar bize, DEAŞ'a karşı etkili bir mücadele yürüttüğümüzü gösteriyor. 3 ay önce teröristler, şu an muhaliflerin almış olduğu o sınırı kontrol ediyordu. Ancak Türkler orayı tamamıyla kapattılar ve biz onlara, bunu yapmaları için karadan yardım ettik" dedi.



Brett McGurk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türklerle ve Türkiye'nin DEAŞ'a karşı desteklediği muhalif güçlerle işbirliği içindeyiz. DEAŞ'a karşı mücadelenin birlikte yürütülmesinden emin olmak istiyoruz. Bölgede çok çeşitli güçler var. Bundan dolayı herkesin yakın işbirliğine ihtiyaç var. Bu, bizim herkese verdiğimiz bir mesajdır. Rakka'nın kurtulmasına yönelik planın yavaşlamasını öngörmüyoruz."

“Rusya, teröristlerin işini kolaylaştırıyor"

Rusya'nın Halep'te ve Suriye genelinde yaptıklarını tüm dünyanın gördüğünü belirten McGurk, “Rusya, terörizmle mücadele etmiyor, aksine onların işini kolaylaştırıyor. Suriye krizinde askeri bir çözüm olamaz" dedi.

McGurk ve Gentiloni, DEAŞ'in yenileceğini ve bunun örneğinin Sirte'de görülebileceğini de kaydetti. Bakan Gentiloni ise, Musul operasyonuna değinerek, bunun olumlu dahi sonuçlansa, uzun ve zorlu bir yol olduğunu savundu.

Gentiloni, bu kentin geri alınmasından sonra, bu bölgedeki çoğulcu yapı dikkate alınarak, intikamcı ve mezhepçi politikalarla değil, kapsayıcı yol izleyecek bir yönetime ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.