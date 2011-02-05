-OBAMA'NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ: MÜBAREK KALMALI MÜNİH (A.A) - 05.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Mısır'daki krizle ilgili özel temsilcisi Frank Wisner, ''Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, ülkedeki siyasal geçiş döneminde değişiklikleri yönlendirmek üzere makamında kalması gerektiğini" söyledi. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı'na video konferansla katılan Wisner, "ileri doğru atılacak adımların önkoşulları üzerinde ulusal düzeyde oydaşmanın sağlanmasına ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı, bu değişikliklerin yönlendirilmesi için makamında kalmalı" dedi. Hafta başında Kahire'ye giderek Mübarek tarafından kabul edilen Wisner, bugünkü açıklamasında, "ülkedeki liderliğin devamı, demokrasiye doğru barışçıl dönüşüm için gerekli. Cumhurbaşkanı Mübarek'in liderliğinin devamını önemli görüyorum" dedi. Mısır'da ABD Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Wisner, ''Mübarek'in bugün, ülkenin, güce başvurmaksızın dönüştürülmesi konusunda büyük bir sorumluluğunun bulunduğunu" kaydetti. Mübarek'in bugün ayrılması halinde, anayasa gereği ülkenin iki ay içinde cumhurbaşkanlığı seçimine gitmesi gerekeceğini kaydeden Wisner, "bu şekilde seçime gidiş koşulları muhalefet açısından da kabul edilir olmayacaktır" görüşünü savundu. Wisner aynı konuşmasında, kriz için barışçıl çözüm yolunun açılmaya başladığını söylemişti.