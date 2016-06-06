Obama’nın özel temsilcisi Brett McGurk’tan Menbiçli komutan Ebu Leyla için taziye

Suriye'de Fırat nehrinin batısında yer alan ve IŞİD'in "Avrupa kapısı" olarak gördüğü Mınbiç'e yönelik 1 Haziran'da başlatılan operasyonda ağır yaralanan ve ABD'ye ait bir Helikopterle Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de hastaneye kaldırılan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanlarından Ebu Leyla hayatını kaybetti. Leyla'nın yaşamını yitirmesi ile ilgili Twitter'dan mesaj yayımlayan ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD özel temsilcisi Brett McGurk, "Dualarımız doğum yeri Minbiç'ı IŞİD teröristlerinden kurtarmak için düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden komutan Ebu Leyla ile birlikte" dedi.

DHA'dan Ferit Arslan'ın haberine göre, Demokratik Suriye Güçleri (DGS) komutanlarından Ebu Leyla, Mınbiç'i IŞİD'ten kurtarmak için 1 Haziran'da başlatılan operasyonlar kapsamında ağır yaralandı. ABD helikopteri ile Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ebu Leyla, bugün yaşamını yitirdi.

Daha önce Burkan El Fırat’ın (Fırat Volkanı) bir bileşeni olan Şems El Şemal Taburu’nun başındaki komutan olan Ebu Leyla Kobanê’de IŞİD’le savaşmış ve bir kaç kez yaralanmıştı.

Obama temsilcisinden Ebu Leyla için mesaj

Ebu Leyla'nın yaşamını yitirmesi Mınbiç ve Suriye'nin Rojava bölgesinde büyük üzüntü yaşanmasına neden olurken, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD özel temsilcisi Brett McGurk da sosyal medyada mesaj yayımladı. McGurk mesajında, "Dualarımız doğum yeri Minbiç'ı IŞİD teröristlerinden kurtarmak için düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden komutan Ebu Leyla ile birlikte. Demokratik Suriye Güçleri Minbiç'te IŞİD'e karşı kazanımlarına devam ediyor. IŞİD'in yabancı savaşçıları Paris ve Brüksel başta olmak üzere saldırıların sorumluları Minbiç'i kullanıyordu" dedi.