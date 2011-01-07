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Dünya

OBAMA'NIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DALEY WASHINGTON (A.A)

07 Ocak 2011 00:06

-OBAMA'NIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DALEY WASHINGTON (A.A) - 06.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Özel Kalem Müdürlüğüne Willam Daley'yi getirdi. Atama kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Obama, Daley'nin bu göreve en uygun kişilerden biri olduğunu belirtti. Obama, Daley'yi tecrübeli bir kamu görevlisi, vatansever ve bir dost olarak tanımladı. ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton döneminde Ticaret Bakanlığı yapan ve iş dünyasında önemli deneyime sahip isimlerden biri olan Daley, yatırım bankası JPMorgan Chase'de de üst düzey yönetici konumundaydı. Daha önce bu görevi geçici olarak yürüten Pete Rouse ise Obama'nın danışmanı olarak çalışmaya devam edecek.

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