Obama'nın Ortadoğu temsilcisi gelmiyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, Ortadoğu turu çerçevesinde yapmayı planladığı Türkiye ziyaretini erteledi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Kathryn Schalow, "Mitchell, teknik nedenler ve zamanlama sıkıntısından dolayı Türkiye ziyaretini erteledi" dedi.



Mitchell'in programının çok sıkışık olduğunu ve Türkiye'yi bu programa dahil etmek için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Schalow, "teknik nedenlerden dolayı" bunun mümkün olamadığını bildirdi.



Schalow, Mitchell'in ertelenen Türkiye ziyaretinin yeni tarihinin ise henüz belli olmadığını kaydetti.



Amerikalı yetkili Mitchell, Ortadoğu barış süreci kapsamında yaptığı bölge turu çerçevesinde Mısır, İsrail, Batı Şeria, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.



Ankara’da hayal kırıklığı



Obama Yönetimi’nin Özel Ortadoğu Temsilcisi George Mitchell’in bölgeye yaptığı ilk gezisi sırasında Türkiye’ye gelemeyeceği bildirilmesi, Ankara’da hayal kırıklığını yarattı. ABD Büyükelçiliği, Mitchell’in Türkiye ziyaretinin “programdaki komplikasyonlar ve teknik konular nedeniyle ertelendiğiöni bildirirken “Senatör Mitchell, en kısa süre içinde Türkiye’ye gelmeyi dört gözle bekliyor"dedi.



George Mitchell’in hafta başında çıktığı Ortadoğu gezisine ilişkin olarak Washington’da verilen ilk bilgilerde Mitchell’in ziyaret edeceği ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyordu. Ancak, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile telefonla konuşan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un, Mitchell’in Türkiye’yi ziyaret etmesini arzuladığını söylediği bildirilmişti.



Bunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, Mitchell’in gezisini kapasayacak ülkelerin listesini açıklarken Türkiye’yi saymadı. Ancak Wood, Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine “Gezi programında bazı rötuşların yapılabileceğiöni de ifade etmişti. Wood, Mitchell 3 Şubat’a kadar sürecek gezinin Mısır, İsrail, Batı Şeria, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söylemişti.



ABD Büyükelçiliği açıklaması



George Mitchell, Türkiye’ye gelemeyeceğini ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Kathryn Schallow, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Mitchell’in Türkiye’ye gelemeyeceğini duyururken “Programdaki komplikasyonlar ve teknik konuların, Senatör Mitchell’in Türkiye ziyaretinin ertelenmesini gerektirdiği için hayal kırıklığına uğradık.ö dedi. Schallow şunları söylemişti:



“Senatör Mitchell ve diğer ABD yetkilileri, Ortadoğu’da barışı desteklemek için Türkiye ile yakın bir istişare içinde ve bu yakın işbirliğini sürdürecek. Ve Senatör Mitchell en kısa süre içinde Türkiye’ye gelmeyi dört gözle bekliyor."



