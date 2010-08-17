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Dünya

OBAMA'NIN ÖNÜNDE SOYUNMAYA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2010 16:43

-OBAMA'NIN ÖNÜNDE SOYUNMAYA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - İngiltere'nin en zenginleri listesinde yer alan Alki David, ABD Başkanı Barack Obama'nın önünde soyunarak göğüsünde «Battlecam» yazısıyla kalmayı göze alacaklara tam 1 milyon dolar vaat etti. İtalyan La Stampa gazetesinin CNBC televizyonuna dayanarak verdiği habere göre, İngiliz milyarder David, kendi internet sitesi "Battlecam"in tanıtımını yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. İlk olarak 100 bin dolar teklif eden David, daha sonra bu denli büyük "cüret" gerektiren bir davranış için bu miktarın az olduğunu gözönüne alarak, teklifini 1 milyon dolara çıkardı. Şu ana kadar 150 civarında başvuru olduğunu belirten David, bu eylem için Obama'yı seçmesinin nedeninin kişisel olmadığını, dünya lideri olmasından kaynaklandığını söyledi.  David, "Gerçekten de hoş bir insan olduğunu düşünüyorum. Sadece yanlış zamanda yanlış başkan" diye konuştu.

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