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Dünya

Obama'nın ölmesini isteyenler Facebook'ta biraraya geldi

Facebook'ta Barack Obama'nın ölmesi için 1 milyon 200 bin kişi dua ediyor.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın ölmesi için dua edenler Facebook'ta grup kurdu. Kısa sürede 1 milyon 200 bin kişinin üye olduğu gruba karşı da bir grup kuruldu.Obama yanlıları da 1 milyondan fazla yandaş topladı.


Ohio merkezli grubun sayfasında kullanılan ana resimde, ABD Başkanı'nın komünist bayrağının önüne yerleştirilmiş fotoğrafı ve 'Obama'ya oy verin çünkü sosyalizm Sovyetler Birliği'nde çok iyi işledi' yazısı bulunuyor. Grubun sayfasında Obama'ya hakaret içeren binlerce resim ve ırkçı ifade yer alıyor.


Grubun tam ismi, 'Yüce Tanrım, bu yıl benden favori aktörüm Patrick Swayze'yi aldın. Favori aktrisim Farah Fawcett'i aldın. Favori şarkıcım Michael Jackson'ı aldın. Şunu bilmeni istiyorum: Favori başkanım Barack Obama. Amin.

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