Obama'nın ölmesini isteyenler Facebook'ta biraraya geldi

T24-

Ohio merkezli grubun sayfasında kullanılan ana resimde, ABD Başkanı'nın komünist bayrağının önüne yerleştirilmiş fotoğrafı ve 'Obama'ya oy verin çünkü sosyalizm Sovyetler Birliği'nde çok iyi işledi' yazısı bulunuyor. Grubun sayfasında Obama'ya hakaret içeren binlerce resim ve ırkçı ifade yer alıyor.Grubun tam ismi, 'Yüce Tanrım, bu yıl benden favori aktörüm Patrick Swayze'yi aldın. Favori aktrisim Farah Fawcett'i aldın. Favori şarkıcım Michael Jackson'ı aldın. Şunu bilmeni istiyorum: Favori başkanım Barack Obama. Amin.