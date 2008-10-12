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Dünya

'Obama'nın öldürülmemesi mucize...'

Küba lideri Fidel Castro, ABD başkanlık seçiminin Demokrat Parti adayı Barack Obama'nın, Martin Luther King gibi suikasta kurban gitmemesinin "mucize" olduğunu savundu.

12 Ekim 2008 03:00

Küba lideri Fidel Castro, ABD başkanlık seçiminin Demokrat Parti adayı Barack Obama'nın, Martin Luther King gibi suikasta kurban gitmemesinin "mucize" olduğunu savundu.

Castro, resmi internet sitesi cubadebate.cu'da yayınlanan yazısında, ABD'de köklü bir ırkçılık bulunduğunu, milyonlarca beyazın, 'beyaz' diye tabir edilen Beyaz Saray'ı siyahi bir kişinin eşi ve çocuklarıyla işgal etmesi düşüncesiyle uzlaşamayacaklarını iddia etti.

Fidel Castro, demokrat adayın, geçmiş yıllarda eşitlik ve adalet rüyalarını dile getiren Martin Luther King ve Malcolm X'in akıbetini paylaşmamasının mucize olduğunu yazdı.

Cumhuriyetçi John McCain'in West Point askeri akademisinde aldığı kötü notları ve ekonomi konularındaki yetersizliğini vurgulayan Fidel Castro, Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi John McCain'den daha zeki olduğunu belirtti.

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