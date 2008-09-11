T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın ninesinin evini soyacaklardı

ABD'nin başkan adayı Obama'nın Kenyalı büyükannesinin evinin soyulmak istenmesi üzerine polis köyde güvenlik önlemlerini artırdı.

11 Eylül 2008 03:00

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin Demokrat adayı Barack Obama'nın Kenyalı büyükannesinin evinin soyulmak istenmesi üzerine polisin köyde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Yerel polis açıklamasında, hırsızların salı gecesi Kenya'nın batısındaki Kogelo köyünde oturan Sarah Onyango Obama'nın evine girmeye çalıştığı, çatıya çıkan hırsızların buradaki güneş panelini sökmek istediği belirtildi.

Hırsızların paneli sökemediği belirtilen açıklamada, hırsızlardan 4'ünün yakalandığı kaydedildi. Polis yetkilileri, ABD'de 4 Kasımda yapılacak seçim öncesinde, köyde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Mütevazı bir evde yaşayan 86 yaşındaki Sarah, Barack Obama'nın dedesinin üçüncü karısı. Demokrat aday, kan bağı olmasa da Sarah Obama'yı gerçek büyükannesi kabul ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24