Obama'nın ninesinin evini soyacaklardı

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin Demokrat adayı Barack Obama'nın Kenyalı büyükannesinin evinin soyulmak istenmesi üzerine polisin köyde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.



Yerel polis açıklamasında, hırsızların salı gecesi Kenya'nın batısındaki Kogelo köyünde oturan Sarah Onyango Obama'nın evine girmeye çalıştığı, çatıya çıkan hırsızların buradaki güneş panelini sökmek istediği belirtildi.



Hırsızların paneli sökemediği belirtilen açıklamada, hırsızlardan 4'ünün yakalandığı kaydedildi. Polis yetkilileri, ABD'de 4 Kasımda yapılacak seçim öncesinde, köyde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.



Mütevazı bir evde yaşayan 86 yaşındaki Sarah, Barack Obama'nın dedesinin üçüncü karısı. Demokrat aday, kan bağı olmasa da Sarah Obama'yı gerçek büyükannesi kabul ediyor.

