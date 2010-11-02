-OBAMA'NIN MEKTUBU 7 BİN DOLAR MONROE (A.A) - 02.11.2010 - ABD'nin Michigan eyaletinde, ABD Başkanı Barack Obama'ya ailesinin içinde bulunduğu zor durumu anlatan bir mektup yazan kadın, Obama'nın mektuba karşılık el yazısıyla yazdığı "her şey daha iyi olmaya devam edecek" notunu 7 bin dolara (yaklaşık 10 bin TL) sattı. 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Jennifer Cline, 2007'den bu yana işsiz ve deri kanseri olduğunu anlattığı mektubuna karşılık aldığı kısa mektubu, ev almak istediği için sattığını belirtti. Cline, WJBK-TV'ye yaptığı açıklamada, ailesinin bir kağıt parçasından daha önemli olduğunu da söyledi. Notu alan el yazısı koleksiyoncusu ise Obama'nın mektubunu 18 bin dolara (25,5 bin TL) satmayı umuyor.