Obama’nın kurmayları petrol fiyatlarını yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan seçilen Barack Obama’nın ekonomi kurmayı olarak belirlediği isimler, petrol piyasalarında da etkisini gösterdi. Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda 50 doların üzerine çıktı.



ABD'de görevine 20 Ocak 2009'da başlayacak olan Başkan Barack Obama'nın ABD Merkez Bankası'nın New York Bölümü Başkanı Timothy Geithner'i Hazine Bakanı, Lawrence Summers'ı Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü, Bill Richardson'ı da Ticaret Bakanı olarak seçtiği yolunda haberler borsada bir güven işareti olarak algılandı ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.



New York Borsasında işlem gören Batı Teksas türü hafif petrolün Ocak ayı vadeli fiyatı 59 cent artarak 50,52 dolara, Londra Borsası'nda Brent türü petrolün Aralık ayı vadeli fiyatı da 17 cent yükselerek 49,36 dolara çıktı.



Irak’ta petrol anlaşmaları tartışması



Irak Petrol Bakanı Hüseyin El Şehristani, bölgesel yönetimin petrol şirketleriyle imzaladığı tartışmalı anlaşmaları görüşmek üzere ülkenin kuzeyine gitti. Anlaşmaları yasa dışı olarak niteleyen merkezi Irak hükümetinden yapılan açıklamada, "Petrol Bakanı Hüseyin El Şehristani, petrol anlaşmalarını görüşmek üzere Erbil'e vardı" denildi. Açıklamada, Şehristani'nin bölgesel yönetimin Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ve diğer yetkililerle görüşeceği belirtildi. Irak Petrol Bakanı Hüseyin El Şehristani, Irak petrolünün tüm Iraklılara ait olduğunu söyledi.



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminin kendi girişimleriyle yabancı petrol şirketleriyle anlaşmalar imzalaması, Şii Arapların egemen olduğu merkezi hükümetle Iraklı Kürt liderler arasında gerilim yaratıyor. Bağdat hükümeti bölgesel yönetimin yaptığı bu tip anlaşmaları tanımıyor.

Dünyada kanıtlanmış petrol rezervleri açısından üçüncü sırada bulunan Irak'ın petrol yasası bulunmuyor. 115 milyar varil petrolü olan Irak'ta petrol eski anlaşmalara göre üretiliyor ve ihraç ediliyor.



Rus doğal gazında indirim gündemde



Rusya Büyükelçisi Vladimir Ivanovskiy, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle doğal gazda da, ilerleyen günlerde bir indirimin söz konusu olabileceğini söyledi. Ivanovskiy, doğal gazda indirim konusunda genel bir eğilimin bulunduğunu belirterek, ''Gaz, petrol fiyatına bağlıdır. Petrol fiyatı düştükçe, gazın fiyatında düşme olabilir” diye konuştu.



Kıbrıs açıklarında petrol arayışı



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin sürdüğü bir ortamda Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerinde faaliyette bulunulmasının maceracı bir yaklaşım olduğunu bildirdi.



Sözcü Özügergin, Kıbrıs lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs adına petrol araştırması yapan yabancı bandıralı bir geminin 13 Kasımda Türk savaş gemisi tarafından engellendiği iddiasıyla, Türkiye'yi BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a şikayet etmesini değerlendirdi.



Söz konusu geminin Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerinde faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi üzerine gerekli diplomatik ve siyasi girişimlerde bulunulduğunu belirten Özügergin, "Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin sürdüğü bir ortamda Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerinde faaliyette bulunulmasını maceracı bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi.

