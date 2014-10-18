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Dünya

Obama'nın kredi kartı reddedildi

ABD Başkanı Barack Obama, New York'ta gittiği bir restoranda kredi kartının reddedildiğini ve hesabı eşinin ödemek zorunda kaldığını söyledi

18 Ekim 2014 02:55

ABD Başkanı Barack Obama'nın "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken New York'ta bir restorana gittim ve kredi kartım rededildi. Anlaşıldı ki, kartımı yeteri kadar kullanmıyorum" sözleri dünya basınında espri konusu oldu.

Başkan Obama, bugün Tüketicinin Finansal Haklarını Koruma Dairesi'nde (CFPB) bir konuşma yaparak, kimlik hırsızlığına karşı "Güvenli Alışveriş" adlı programı başlattı. 

Milyonlarca Amerikalının kimlik hırsızlığı mağduru olduğunu vurgulayan Obama, konuşmasının ardından gerçekleşen sohbet sırasında kendi kredi kartının da gittiği bir restoranda reddedildiğini anlattı. 

Obama, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken New York'ta bir restorana gittim ve kredi kartım reddedildi. Anlaşıldı ki, kartımı yeteri kadar kullanmıyorum" ifadelerini kullandı. 
Restorandakilerin dolandırıcılıktan şüphelendiğini belirten Obama, "Neyse ki, Michelle'in kartı yanındaydı. Bense garsona faturalarımı ödediğimi anlatmaya çalışıyordum" dedi.

 

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