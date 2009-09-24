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Dünya

Obama'nın köyü 'sit alanı' oldu

ABD Başkanı Barack Obama’nın babasının memleketi olan Kenya’daki Kogelo köyü devlet tarafından koruma altına alındı.

24 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama’nın babasının memleketi olan Kenya’daki Kogelo köyü devlet tarafından koruma altına alındı.

Kenya Kültür Mirasları Bakanı William Ole Mtimama, yeni 7 sit alanı içine Obama ailesinin köyünü de dahil etti. Resmi gazetede de yayımlanan karara göre artık Kogelo köyünde hükümetin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Kenya yönetimi, köyde Barack Obama’ya odaklanan bir kütüphane ve kültür merkezi de açmayı planlıyor. Başkan Obama’nın Kenyalı babası Barack Obama, annesi Stanley Ann Durham’la üniversite eğitimi için gittiği ABD’de tanışmıştı. Kendisi hiçbir zaman Kenya’da yaşamayan ABD Başkanı Obama’nın babaannesi ise halen Kogelo köyünde yaşıyor.

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