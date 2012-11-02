Obama'nın koruması intihar etti!

ABD Başkanı Barack Obama'yı korumakla görevlendirilen bir istihbarat ajanı ölü bulundu. Yetkililer ajan Rafael Prieto'nun intihar ettiğini sandıklarını söyledi.

Prieto'nun bir yabancı ülke vatandaşı ile yaşadığı ilişkiyi amirlerine bildirmediği için soruşturulduğu bildirildi.

Prieto'nun 20 yıldır çalıştığı Gizli Servis adlı birimden yayınlanan açıklamada "değerli bir meslektaşın ölümünden büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Sivil giyimli Gizli Servis ajanları, başkanı, yardımcısını, ailelerini ve onlara destek olan üniformalı ekipleri koruyor.

Servisin ajanları bu yıl başlarında Kolombiya'da bir fuhuş skandalı yaşandığından beri mercek altındaydı.

Nisan ayında Kolombiya'nın Cartagena kentinde yapılan Amerikalar Zirvesi'ne katılacak Obama'nın ziyaretine hazırlık yapmak için kente gelen ajanların alem yaptığı öne sürülmüş; bazı ajanlar işlerinden olmuştu.

Ulusal güvenliğe tehdit olabileceği gerekçesiyle tüm istihbaratçılar yabancı ülke vatandaşlarıyla ilişkilerini bildirmek zorundalar.

Associated Press ajansına bilgi veren kaynaklara göre evli ve çocuk sahibi olan Prieto, soruşturmada Meksikalı bir kadınla uzun süredir ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.

AP'ye göre olay, Cartagena skandalına karışan ve Gizli Servis'i herkese eşit muamele etmemekle suçlayan bir ajanın itiraflarıyla ortaya çıktı.

Prieto'nun ilişkisinin bir güvenlik riski yaratmadığı bildiriliyor. Rafael Prieto'nun Cumartesi günü arabasında ölü bulunduğu, bu sırada motorun çalışmakta olduğu, ajanın büyük olasılıkla karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.

Ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. (BBC Türkçe)