Obama'nın korumaları 'fuhuş' kurbanı

Kuzey ve Güney Amerika'dan 33 ülkenin liderleri bu hafta sonu Kolombiya'nın tatil cenneti Cartagena'da Amerika Zirvesi için bir araya geldi. Zirveye ise ABD Başkanı Barack Obaman'nın korumalarının karıştığı seks skandalı damgasını vurdu.



Amerika Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri almak için ABD Başkanı Barack Obama'nın korumalarından oluşan 12 kişilik bir ekip, Kolombiya'ya gönderildi. Amaç Obama'nın ziyareti öncesi güvenlik önlemleri almaktı. Ancak gönderilen korumalardan en az birinin geceyi hayat kadınlarıyla geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, 12 gizli servis ajanı görevden alındı.

Obama'nın güvenliğinden sorumlu gizli servis şefi Edwin Donovan, ön hazırlık yapmak için Kolombiya'da gönderilen ekibin "hata" yaptığının ortaya çıkması sonrasında, görevden alındığını söyledi. Donovan, görevden alınan 12 gizli ajanın ABD'ye gönderildiğini, onların yerini yeni bir ekibin aldığını belirtti. 12 kişilik ekipten en az birinin hayat kadınlarıyla ilişkisi olduğunu ve otelde aşırı alkol kullandıkları gerekçesiyle şikayette bulunulduğu da iddia edildi.



33 ülke lideri katılıyor



Amerikan Devletleri Örgütü'nün devlet ve hükümet başkanları zirvesi, bu hafta sonu Kolombiya'nın Cartagena kentinde yapılıyor. Zirveye ABD Başkanı Barack Obama'nın yanı sıra 33 ülkeden liderler katılıyor.

Küba'nın örgüte üyeliği, uyuşturucuyla mücadele, Falkland Adaları'yla ilgili gelişmeler ve yasadışı göç gibi konuların ele alınacağı zirveye ev sahipliği yapan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Latin Amerika'da işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Küba davet edilmiyor



Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Küba'nın davet edilmemesini boykot ettiği için zirveye katılmama kararı almıştı.

Obama yönetimi, seyahat konusunda bazı kolaylıklar getirmesine karşın 50 yıldır Küba'ya uygulanan ambargoyu kaldırma konusunda hiçbir girişimde bulunmadı. Küba, ABD'nin himayesinde yapılan Amerikan Devletleri Örgütü toplantılarına da davet edilmiyor.



35 ülke üye



30 Nisan 1948'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da toplanan IX. Pan-Amerikan Konferansı'nda kurulan Amerikan Devletleri Örgütü, Batı Yarıküresi'nde barış ve güvenliği güçlendirmenin yanı sıra üye ülkeler arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel konularda işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kuzey ve Güney Amerika kıtaları üzerinde bulunan 35 bağımsız devletin hepsi örgüte üye.