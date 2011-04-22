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Dünya

OBAMA'NIN KONUŞMASINI KESTİLER SAN FRANCISCO (A.A)

22 Nisan 2011 14:15

-OBAMA'NIN KONUŞMASINI KESTİLER SAN FRANCISCO (A.A) - 22.04.2011 - Gizli ABD belgelerini Wikileaks internet sitesine sızdırmakla suçlanan Amerikalı asker Bradley Manning'in destekçileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın bir toplantısını kesintiye uğrattı. Obama'nın, San Francisco'daki bir oteldeki bağış toplantısında yaklaşık 200 Demokrat partili bağışçıya hitaben yaptığı konuşma, bir kadın tarafından kesildi ve bunun ardından bir masadaki davetliler, sözleri Manning'le ilgili olan "Hücrede yalnız başına" adlı bir şarkı söyledi. Bu kişiler daha sonra da "Bradley Manning'i serbest bırakın" yazan ve Manning'in fotoğrafları bulunan pankartlar açtılar. Obama'nın konuşmasını kesen kadının korumalar tarafından salondan çıkarıldığı, diğer iki davetlinin ise kendi başlarına salondan çıktıkları belirtildi. Obama yaptığı açıklamada, "Güzel bir şarkıydı" dedi. Obama'nın sözcüsü Jay Carney de, şarkının "Obama'nın konuşmasını kısa bir süreliğine kesintiye uğrattığını" söyledi. Virginia eyaletindeki bir askeri üste tutuklu olan Bradley Manning, önceki gün daha modern bir cezaevine nakledilmişti. Pentagon, Manning'in Virginia'ya bağlı Quantico'daki üsten, Kansas'taki Ft. Leavenworth cezaevine getirildiğini, burada sağlık ekipleri tarafından 5-6 gün kontrolden geçirileceğini bildirmişti. Avukatları, Manning'e, Virginia'daki cezaevinde kötü muamele yapıldığından şikayet ediyordu.

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