Obama'nın konuşma yaptığı tören sırasında uçak düştü

ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağı, ABD Başkanı Barack Obama'nın da katıldığı Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreni sırasında düştü. Obama, törenden sonra düşen uçağın pilotuyla görüştü.

ABD medyasındaki haberlere göre, Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Thunderbirds", Colorado Springs kentinde düzenlenen ve Obama'nın da katıldığı törende gösteri uçuşu yaptı.

Gösterinin bitimine doğru, uçaklardan biri kentin birkaç kilometre dışında boş bir alana düştü.

Colorado Springs Havalimanı yetkilileri, pilot Alex Turner'ın kendini fırlatmayı başardığını açıkladı. Hava Kuvvetleri Akademisi de Binbaşı Turner'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Obama, mezuniyet törenine katılarak bu yıl akademiyi tamamlayan 800 öğrenciye bir konuşma yapmıştı. Pilot Turner'ın uçağı, Obama'nın konuşmasını dinleyen kalabalığın üzerinden uçtuktan kısa süre sonra düştü.

Akademi, uçağın motorunda düşmeden önce arıza meydana geldiğini açıkladı. Uçağın düşüş sebebinin kesinleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Pilotun geçmişte Libya ve Irak üzerinde 270 saatten fazla uçuş yaptığı açıklandı.

Bir gösteri uçağı daha düştü

ABD'de gösteri uçuşlarında kullanılan bir savaş uçağının düşmesinden iki saat sonra bir gösteri uçağı daha düştü.

Tennessee eyaletinde bu hafta sonu gösteri yapmaya hazırlanan ABD Donanmasına ait "Mavi Melekler" (Blue Angels) adlı hava gösteri ekibinde yer alan F/A-18 tipi bir savaş uçağının, Smyrna kentinden prova için kalktıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Uçağın düşüş nedeni hakkında henüz açıklama yapılmazken, olayda bir kişinin öldüğü belirtildi. Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi. Ekipteki diğer uçakların havaalanına güvenli şekilde indiği ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri Akademisinin mezuniyet töreninde gösteri yapan Hava Kuvvetlerine bağlı "Thunderbirds" adlı akrobasi ekibinin bir uçağı da Colorado Springs kentinde düştü. Törendeki gösteriyi tamamladıktan sonra kentin birkaç kilometre dışına düşen uçağın pilotunun kendisini uçaktan fırlatmayı başardığı açıklandı.