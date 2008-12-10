Obama'nın koltuğunu satacaktı

ABD’de Illinois Valisi Rod Blagojevic, ülkede 4 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde başkan seçilen Barack Obama’dan boşalan Illinois senatörlüğünü “para karşılığı satmaya çalıştığı” gerekçesiyle tutuklandı



ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Obama’nın ardından Illinois eyaletini ABD Kongresi’nde temsil edecek senatörü atama yetkisine sahip olan valinin, bazı danışmanlarıyla ve yardımcısıyla yaptığı telefon konuşmalarının dinlendiği belirtildi.



Açıklamaya göre Obama’nın seçimi kazanmayı garantilemesinin hemen ardından yapılan telefon görüşmelerinden birinde vali, ismi açıklanmayan bir danışmanına, atama karşılığında bir sivil toplum örgütünde yüksek bir maaşla çalışmayı ve karısının da bir şirketin yönetim kurulunda yıllık 150 bin dolar ücret karşılığında işe alınmasını talep edebileceğini söylüyor.



Vali, yardımcısıyla yaptığı bir başka konuşmada da Blagojevic'in, “kaydadeğer bir teklif almaması halinde” aynı pozisyona kendisini atamayı da düşündüğünü ve bu sayede bu senatoya girmek isteyenlerle “sıkı bir pazarlık” yürütebileceğini söylediği iddia ediliyor.

Açıklamaya göre Blagojevic'in aynı konuşmada, “Senatoda bir koltuk çok değerli bir şey, bunu yok pahasına birine hediye edemem” diyor.



Demokratik Parti üyesi Blagojevic aynı zamanda Chicago Tribune gibi ABD’nin etkili gazetelerine sahip “Tribune Company”yi, yönetimini eleştiren köşe yazarlarını işten çıkarmaması halinde kendilerine verilen devlet yardımını kesmekle tehdit etmekle de suçlanıyor.



Clinton’un yerine, Kennedy talip



ABD’de Barack Obama tarafından Dışişleri Bakanlığı’na atanan Hillary Clinton’dan boşalacak New York senatörlüğüne ise, Senatör Ted Kennedy’nin yeğeni Caroline Kennedy’nin atanabileceği belirtiliyor.



ABD basınındaki haberlere göre Massachusetts senatörü Ted Kennedy, New York Valisi David A. Paterson’la konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptı. Obama’nın seçim kampanyası ekibinde aktif olarak çalışan Caroline Kennedy’nin ise, kamuoyu önünde sessiz kalmayı tercih ettiği görülüyor.