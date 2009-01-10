Obama'nın koltuğunu satacak valiye azil

ABD'de Illinois eyaleti yerel Temsilciler Meclisi, kısa süre içinde başkanlık görevini alacak Barack Obama'dan boşalacak Senato koltuğunu satmaya çalışmakla suçlanan Illinois Valisi Rod Blagojevich'in görevden azli yönünde karar aldı. Ancak Blagojevich'in görevden azli için yerel senatonun da aynı yönde kararı gerekiyor.Blagojevich, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına karşın henüz hüküm giymediği için yasal olarak suçlu kabul edilmiyor. Illinois Temsilciler Meclisi'nde Blagojevich'in görevden azline 114milletvekilinin ''evet'' oyu, sadece bir milletvekilinin ''hayır'' oyu verdiği, 3 milletvekilinin de oy kullanmadığı belirtildi.Blagojevich, vali olarak, boşalan eyalet senatörlüğüne atamada bulunma yetkisine sahip. Kısa süre önce federal savcı, koltuğu muhtemel adaylara satma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Blagojevich hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak telefon konuşmaları dinlenen Blagojevich'e karşı yeterli kanıt olup olmadığı halen tartışma konusu olarak görülüyor.Rod Blagojevich, hakkındaki suçlamaları bir kenara bırakarak, Demokrat Partililerin tüm karşı çıkmalarına rağmen, Illinois senatörlüğü görevine, siyah hukukçu Roland Burris'i atadığını açıkladı. Yeni Senatonun başladığı pazartesi günü göreve giden Burris ise eyaletinin yerel Dışişleri Bakanı'nın imzası olmadığı gerekçesiyle Senatoya giremeyeceğini öğrendi. Burris, ertesi gün ise Senatodaki Demokrat Partili liderler tarafından kabul edildi ve basının karşısınaçıktı.Roland Burris'in bu görevi almasında yasal olarak bir engel bulunmadığı tezi ağırlık kazanıyor. Ancak Demokrat Partililer, adı lekelenmiş bir valinin yaptığı atamayla yola devam etmenin kendileri için iyi olmayacağı endişesini taşıyor.