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Dünya

Obama'nın kızının esrar içtiği iddia edildi

ABD federal kanunlarına göre esrar içmek yasa dışı

12 Ağustos 2016 12:44

ABD Başkanı Obama'nın 18 yaşındaki kızı Malia, müzik festivalinde 'esrar olduğu öne sürülen' bir madde kullanırken görüntülendi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük kızı Malia Obama, geçen hafta Perşembe günüKolombiya'nın başkenti Bogota'da dört gün süren Lollapalooza müzik festivaline katıldı.

Gizli servis ajanlarının eşlik ettiği Malia tıpkı yaşıtları gibi şarkılara eşlik ederek dans etti. Seneye Harvard Üniversitesi'ne başlayacak olan Malia'nın festivaldeki twerk dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Ancak festivalden günler sonra ortaya atılan bir iddiaABD kamuoyunu şoke etti.

Festival sırasında çekilen bir videoda Malia'nın sigara içerkenki görüntüleri ortaya çıktı. Ancak görgü tanılkları Malia'nın içtiğinin sigara değil esrar olduğunu iddia etti.

ABD federal kanunlarına göre esrar içmek yasa dışı.

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