Obama'nın kazanmaması mucize olur

MSNBC televizyonunun tahminlerine göre ise, kesin olmayan ilk sonuçlar, başkanlık için gereken 270 delege oyuna uzanan yolda siyahi Demokrat aday Barack Obama'nın 207, Cumhuriyetçi John McCain'in ise 138 oy aldığını gösteriyor.ABD'deki seçimlerde uygulanan seçiciler kurulu sistemi nedeniyle halk, doğrudan başkanı seçmiyor, başkanı belirleyecek seçiciler kurulunu oluşturacak ve sayıları her eyaletin nüfus oranına göre belirlenen delegeler için oy kullanıyor. Seçim günü sonunda belirlenecek bu 538 delegeden 270'inin oyunu garantileyen aday başkan seçiliyor.Başkanlık seçimi, 50 eyalette ve özel statü taşıyan başkent Washington'da yapılıyor. İkisi (Maine ve Nebraska) hariç eyaletlerin tamamına yakınında, en çok oy alan aday delegelerin tamamını kazanıyor. Bu 538 delegeden 270'inin oyunu alan aday başkan oluyor.Pennsylvania, Ohio Connecticut, Delaware, Washington DC, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Vermont

John McCain: Georgia, Alabama, Arkansas, Kentucky, Batı Virginia, Güney Carolina, Oklahoma, Tennessee

Obama cephesi temkinli



Obama kazanacak gibi görünse de Obama'nın kampanyasının baş strateji uzmanı David Axelrod, "Erkenden zafer ilan etmeyeceğiz" dedi. Axelrod, Amerikan televizyonlarına açıklamasında, Obama'nın doğudaki birçok eyalette önde gitmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Demokrat aday basketbol oynadı



Batıl inançları çerçevesinde Obama'nın, seçim günü basketbol oynamayı tercih ettiğinin hatırlatılması üzerine Axelrod, "Evet bu doğru. Bugün Obama, bazı arkadaşları ve kampanyadaki çalışanlarla basketbol oynadı" dedi.

Axelrod, batıl inanç kapsamında, birçok kişinin Obama'ya, gittiği her yerde, şans getirmesi için nazar boncuğu benzeri çeşitli objeler verdiğini anlattı. David Axelrod, "Bir başka batıl inancımız daha var. O da erkenden seçimi kazandığımızı ilan etmemek" diye konuştu.

Oy verme işleminde zorluk ve yolsuzluk olduğu gibi endişeleri bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Axelrod, her seçimde böyle vakalara rastlamanın mümkün olduğunu, ancak şu aşamada kendilerini endişelendirecek kadar önemli sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Axelrod, "Şu anda sizi en çok endişelendiren nedir" sorusuna ise, "Şu anda her şey bizim için çok olumlu görünüyor. Beni neyin endişelendirdiği sorusuna yanıt bulamıyorum" karşılığını verdi.

Obama seçim kampanyasının, başkanlık seçiminde olası sıkıntılara karşı bir hukukçular ordusunu bir kenarda beklettiğinin hatırlatılması üzerine Axelrod, tekrar, buna gerek olacağını düşünmediğini, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.



Kongre seçimi



ABD'de seçmenler, bugün ayrıca Kongre'nin 435 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin tamamını, 100 üyeli üst kanat Senato'nun üyelerinin üçte birini belirlemek için de oy kullanıyor.



Kongrenin iki kanadında da çoğunluklarını artırmayı ümit ettikleri belirtilen Demokratların Senato'daki sandalye sayılarını 9 artırarak 60'a çıkarmaları durumunda, yasamadaki güçlerinin oldukça artacağı kaydediliyor.









Sandıkta ekonomi Irak'ı geçti



Oy kullanmaya gelenler arasında yapılan anketlere göre, 2008 seçiminde seçmenlerin en çok önem verdiği konu ekonomi oldu.



Oy kullandıktan sonra seçmenler, isteğe bağlı olarak bazı soruları da yanıtladı. Bu yıl rekor sayıda seçmenin oy kullandığı, sayının 130 milyon civarında olmasının beklendiği belirtiliyor.



ABD'nin doğu ile batı kıyısı arasında üç saat fark olduğu için, halen seçmenler oy kullanmayı sürdürüyor. En son TSİ sabah 8.00'de ülkenin en batısındaki Alaska'da oy verme işlemi sona erecek.



Şu ana kadar oy kullanmaya gelen seçmenler arasında yapılan anketlere göre, ekonomi bir numaralı konu oldu. Demokrat Parti'nin Kongrede çoğunluğu ele geçirdiği 2006 ara seçiminde baş konu Irak olmuştu. Ancak ekonomi, bu kez Irak'ı geçti.



Seçmenlerin yüzde 94'ü ekonominin "çok kötü durumda" olduğunu söyledi. Sadece yüzde 6'lık kesim, ekonomi için "iyi durumda" yanıtını verdi. Yüzde 47'lik kesim, ekonominin zamanla düzeleceği inancını dile getirirken, seçmenlerin yüzde 23'ü ekonominin daha kötü olacağını, yüzde 20'si aynı durumu koruyacağını kaydetti.



Obama son anketlerde önde gidiyordu



Seçim öncesi yapılan son kamuoyu yoklamaları, Demokrat aday Barack Obama'yı, Cumhuriyetçi rakibi John McCain karşısında, ülke çapında yüzde 5 ila yüzde 11 arasında değişen farkla önde gösteriyordu.



ABD'de tarihi seçimde seçmenlerin, yeni başkanı, kongre üyelerini ve 11 eyaletin valisini belirlemek için, ülke genelinde sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturduğu haber veriliyor.



Haberlerde, başkanlığa ilk kez bu kadar yaklaşan siyahi adayın bulunduğu seçim için seçmenlerin, ekonomik krizle, Irak ve Afganistan'daki savaşla uğraşacak, sağlık sistemini onaracak ve diğer birçok konuda 4 yıl boyunca ABD'nin yönünü belirleyecek yeni başkanı seçmek için sandığa akın ettiği bildiriliyor.



İlklerin seçimi



Obama, ülkenin ilk siyahi başkanı olmayı hedeflerken, McCain rakibinin gerisinde göründüğü kamuoyu yoklamalarına meydan okumayı umuyor.



Seçimi McCain kazanırsa, Beyaz Saray'da ilk kez göreve gelen en yaşlı başkan ve Sarah Palin de ülkenin ilk kadın ABD başkan yardımcısı olacak.



Rekor katılım



Birçok vilayetten seçimlere yoğun katılım olduğu haberleri gelirken, oy kullananların sayısının 130 milyonu bulması bekleniyor.



Rekor katılım tahmininin doğru çıkması durumunda, bugünkü seçim, 1960'dan bu yanaki en büyük katılımlı seçim olacak.



Astronotlar da uzaydan oy kullandı



Seçimin önde gelen iki adayından John McCain oyunu Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde, Barack Obama Illinois eyaletindeki Chicago kentinde kullandı.



Bu arada ABD'nin Teksas eyaleti parlamentosu tarafından 1997 yılında kabul edilen, uzay istasyonlarında bulunan astronotların uzaydan oy kullanabilmesine olanak sağlayan yasayla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 2 Amerikalı astronot da oylarını kullandı.



Tarafsız bir siyaset çalışmaları merkezine göre 2,4 milyar dolara mal olan bu başkanlık seçimi, ABD tarihin en pahalısı oldu.



BİR BAKIŞTA ADAYLAR