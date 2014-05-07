Obama'nın kayınbiraderi kovuldu

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Oregon State Beavers'ın başantrenörlüğünü yapan ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'in ağabeyisi Craig Robinson'ın görevine son verildi.

Oregon State Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin sportif direktörü Bob De Carolis, mart ayında basketbol takımıyla 6. yılını dolduran ve bu süre zarfında 94 galibiyet, 105 yenilgi alan başantrenör Craig Robinson ile yollarının ayrıldığını belirtti.

Üniversitenin, tamamlanmasına 3 yıl daha olan sözleşme doğrultusunda Robinson'a, 4 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor.